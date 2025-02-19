Великобритания может отправить Украине истребители Typhoon после заключения мирного соглашения, пишет The Times. Такой вариант рассматривается как альтернатива размещению миротворцев из стран НАТО, против чего выступает Россия.

По данным The Times, британские министры обсудили, как предоставить Украине гарантии безопасности без необходимости ввода большого количества войск на ее территорию.

Так, один из высокопоставленных источников в правительстве выступил за отправку Киеву «воздушной полиции», хотя для этого и потребовалось бы как значительное количество самолетов, так и системы ПВО для их защиты.

Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства Украины могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии, отмечает издание.

Это более вероятно, чем создание бесполетной зоны, сообщил The Times источник в Королевских ВВС. По его словам, британские самолеты могли бы базироваться в Польше. Впрочем, обсуждения еще находятся на ранней стадии, подчеркнул собеседник издания.

«В теории, десятки „Тайфунов“ могли бы находиться в состоянии боевой готовности на случай любых российских атак, в то время как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле», — пишет The Times.

Однако, как полагает издание, Европе будет сложно в одиночку сформировать крупные наземные силы для патрулирования границы Украины с Россией, даже если Москва на это согласится.

The Times отмечает, что, согласно некоторым дипломатам, отправка миротворцев под эгидой ООН будет более реалистична для этой цели и Россия может эту идею поддержать.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения. Возможность участия шведских военных в составе миротворческих сил допустил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск же высказался против отправки польских военных на Украину. Вопрос отправки солдат из Франции «пока не стоит» и будет рассмотрен после заключения мирного соглашения, подчеркнул накануне глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.