Вопрос отправки французских военных на территорию Украины «пока не стоит» и будет рассмотрен после заключения мирного соглашения. Такое заявление в эфире радиостанции Franceinfo сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Это не тот вопрос, который стоит перед нами сегодня. И никто не говорил, что намерен отправить войска на Украину сегодня. Мы говорим о том, что хотим устойчивого мира», — сказал французский министр.
Так он ответил на вопрос журналистов, готов ли Париж направить свои сухопутные войска Киеву после соответствующих заявлений Великобритании и Швеции.
По словам Барро, Франции следует предоставить Украине гарантии ее безопасности, но при этом политик не уточнил, в какой именно форме.
«Пока слишком рано говорить об этом. Вопрос [отправки миротворцев на Украину] будет рассмотрен тогда, когда придет время, когда будет найден мир, чтобы его можно было по-настоящему гарантировать», — отметил глава французского МИД.
Кроме того, Барро подтвердил, что новый, 16-й по счету, пакет европейских санкций против России будет принят с понедельника, 24 февраля. По его словам, ограничения затронут «энергетические ресурсы, которые Россия использует для финансирования своих военных действий, и способы, которые Россия нашла за эти годы, чтобы обойти введенные нами санкции».
Барро привел в пример нефтяной сектор: с декабря 2022 года для России действует потолок цен на продажу сырой нефти — $60 за баррель. Однако Россия «нашла корабли, с помощью которых ей удается обходить санкции и продавать нефть по цене выше этого потолка», указал глава французской дипломатии.
Таким образом, новый пакет санкций будет направлен, в частности, против компаний и судовладельцев в третьих странах, через которые российская нефть продолжает продаваться по ценам выше установленного максимума, пояснил министр.
«Санкции против Владимира Путина вводятся для того, чтобы усадить его за стол переговоров, если мы хотим получить мирный договор в надлежащей форме. <…> Единственная цель Франции — это прочный мир на европейском континенте», — подчеркнул Барро.