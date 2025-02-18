Вопрос отправки французских военных на территорию Украины «пока не стоит» и будет рассмотрен после заключения мирного соглашения. Такое заявление в эфире радиостанции Franceinfo сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Это не тот вопрос, который стоит перед нами сегодня. И никто не говорил, что намерен отправить войска на Украину сегодня. Мы говорим о том, что хотим устойчивого мира», — сказал французский министр.

Так он ответил на вопрос журналистов, готов ли Париж направить свои сухопутные войска Киеву после соответствующих заявлений Великобритании и Швеции.

По словам Барро, Франции следует предоставить Украине гарантии ее безопасности, но при этом политик не уточнил, в какой именно форме.

«Пока слишком рано говорить об этом. Вопрос [отправки миротворцев на Украину] будет рассмотрен тогда, когда придет время, когда будет найден мир, чтобы его можно было по-настоящему гарантировать», — отметил глава французского МИД.

Кроме того, Барро подтвердил, что новый, 16-й по счету, пакет европейских санкций против России будет принят с понедельника, 24 февраля. По его словам, ограничения затронут «энергетические ресурсы, которые Россия использует для финансирования своих военных действий, и способы, которые Россия нашла за эти годы, чтобы обойти введенные нами санкции».

Барро привел в пример нефтяной сектор: с декабря 2022 года для России действует потолок цен на продажу сырой нефти — $60 за баррель. Однако Россия «нашла корабли, с помощью которых ей удается обходить санкции и продавать нефть по цене выше этого потолка», указал глава французской дипломатии.

Таким образом, новый пакет санкций будет направлен, в частности, против компаний и судовладельцев в третьих странах, через которые российская нефть продолжает продаваться по ценам выше установленного максимума, пояснил министр.