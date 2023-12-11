Следующим президентом Украины после Владимира Зеленского должен стать человек, не имеющий прямого отношения к текущему руководству страны, а также не обладающий широкой популярностью, заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению Джабарова эти два фактора играют важную роль, так как украинские политические деятели, известные широкой общественности, к настоящему моменту дискредитировали себя и ничем не отличаются от действующего главы государства.

«Залужный, Буданов, Ермак, Арестович и Кличко — все они птицы одного неонацистского гнезда. И если кто-то из них придет на замену Зеленскому, ситуация на Украине никак не изменится», — сказал сенатор.

По его словам, даже если кто-то из таких фигур окажется немного лучше или хуже Зеленского, это не окажет существенного влияния на ситуацию, так как «все эти марионетки продолжат следовать нынешнему режиму и выполнять требования Запада». Джабаров отдельно подчеркнул, что доверия не заслуживают даже партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и движение коммунистов.

«Я считаю, что народ должен избрать новую фигуру, которая стремится помочь мирным гражданам, которого мы еще не знаем. Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от ее деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать ее нейтральным и дружественно настроенным к нам государством», — заключил Джабаров.