Ведущие страны Запада стали чаще обсуждать необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России. Одна из причин — «бесконечное хамство [украинского лидера] в общении с зарубежными партнерами», утверждают в СВР.

Кроме того, к подобным разговорам высокопоставленных лиц Запада подталкивают неудачи Украины на поле боя, коррупция в стране, которая, по данным СВР, «приводит в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков». Также сыграла роль неспособность Зеленского «маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», рассказали в российской спецслужбе.

Запад считает, что «Зеленский слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника военной операции с Россией до победного конца», считают в СВР. В связи с этим западные страны опасаются, что украинский лидер в случае необходимости не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного «замораживания» конфликта.

По оценкам американской разведки, на данные которой ссылается СВР, потребность в замене Зеленского может возникнуть «очень скоро». В частности, как объясняет ведомство, на это указывает «ситуация на поле боя».

Среди кандидатур, которых Запад рассматривает в качестве потенциальных руководителей Украины, российская спецслужба называет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Минобороны страны (ГУР) Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Вопрос выборов на Украине

Следующие президентские выборы должны пройти на Украине в 2024 году. Согласно конституции, в условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года, их проведение невозможно. Однако бывший советник президента Украины Алексей Арестович в интервью Rzeczpospolita отмечал, что Зеленский может приостановить военное положение и ввести чрезвычайное. В таком случае можно будет провести голосование.

Дискуссия вокруг необходимости проведения выборов на Украине не прекращается последние несколько месяцев как в самой стране, так и на Западе. По словам Зеленского, осложняют эту ситуацию не только боевые действия, в связи с которыми наблюдателям в том числе придется отправиться на передовую, где будут голосовать военные, но и необходимые для проведения выборов денежные средства. В мирное время эта сумма составляет $5 млрд, уточнил украинский глава.

«Проводить выборы в кредит я не буду. Забирать деньги от оружия и давать их на выборы также не буду. Это предусмотрено законодательством», — подчеркивал украинский лидер.

Зеленский отмечал, что не хочет, чтобы сложилось впечатление, будто бы он «держится за власть». В октябре в разговоре с румынским телеканалом Digi24 он заявлял, что не намерен идти на второй срок, если президентские выборы будут после окончания вооруженного конфликта. При этом он подчеркивал, что если выборы будут происходить во время боевых действий, то он будет баллотироваться, потому что «не сможет убежать» в этот период.

В начале ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он подчеркнул, что украинские власти «не закрывают страницу», связанную с выборами, а президент «рассматривает все за и против». Позднее Зеленский выразил мнение, что в период, когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта, выборы «не ко времени».

«Страна.ua» отмечала, что заявление Зеленского не означает окончательную отмену проведения выборов. По оценке издания, украинский лидер может использовать такие заявления для того, чтобы «остановить или хотя бы затормозить внутриполитический раздрай, который провоцируют слухи о приближении выборов».

По данным Киевского международного института социологии (KMIS), за время военных действий рейтинг одобрения Зеленского снизился с 91% до 76%. Кроме того, The Economist назвал «ужасными» отношения между украинским лидером и Залужным. Издание утверждает, что их конфликт вышел на открытый уровень после публикации статьи главкома ВСУ, в которой он выразил мнение, что военное противостояние с Россией зашло в тупик, для выхода из которого нужен «огромный технологический скачок». Источник The Economist утруждает, что такой конфликт был «предсказуемым», а все стороны пытаются снять с себя ответственность за проводившееся наступление. Кроме того, о конфликте между Зеленским и военными из-за провалившегося контрнаступления говорил Арестович.

Амбиции потенциальных кандидатов

Главком ВСУ Валерий Залужный публично не объявлял о планах участвовать в выборах. Однако «Страна.ua» утверждает, что подобные слухи вызвали «сильное бурление» в украинских политических кругах, а «многочисленные противники Зеленского увидели в них возможность убрать его от власти».

Источник издания утверждает, что угрозу почувствовали и в офисе президента Украины. Кроме того, собеседник «Страна.ua» отметил, что Зеленский якобы не будет объявлять о проведении выборов главы государства до тех пор, пока не получит гарантии недопуска Залужного.

«Пока у Зеленского не посчитают, что “проблему Залужного” они решили, выборы объявлять не будут. Если только не случится какого-то очень острого внутриполитического кризиса, и у президента не будет иных шансов из него выйти кроме как провести выборы», — утверждает источник.

The Economist отмечал, что шаги Залужного на политической арене были «неловкими». Однако подобное поведение, по версии издания, не значит, что он не представляет угрозы для Зеленского. Кроме того, издание со ссылкой на закрытые опросы общественного мнения отмечало, что рейтинг доверия украинцев к Залужному в ноябре составлял 70%, что в два раза больше, чем у Зеленского (32%).

Мэр Киева Виталий Кличко, говоря о наличии планов по выдвижению своей кандидатуры на выборы президента, заявил, что «было бы глупо думать об этом сегодня», поскольку сейчас «речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать».

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что выборы — это «не его цель». «Я рассматриваю это как возможность поразмышлять, переосмыслить ситуацию, в которой мы находимся. Мягко говоря, мы застаиваемся. Чтобы выйти из этого, мы должны искать способы предоставить общественности достоверную информацию», — порассуждал он.

При этом Арестович подчеркнул, что проведение выборов во время вооруженного конфликта возможно. Помимо временного переведения военного положения в чрезвычайное он отметил, что можно запустить электронное голосование, а уехавшие украинцы могут проголосовать в посольствах страны.