Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20min назвал снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского «расплатой за допущенные ошибки». Кроме того, он согласился со словами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте.

О Зеленском

Кличко выразил мнение, что рейтинг Зеленского в последнее время снижается в том числе из-за большого количества информации, которая «не соответствовала действительности».

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки», — пояснил он.

Киевский мэр отметил, что украинцы начали задаваться вопросом, почему их страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего момента отрицал приближение боевых действий и как российские военные так быстро добрались до Киева.

В то же время Кличко заметил, что действующий украинский президент несет важную функцию, в связи с чем его необходимо поддерживать до окончания боевых действий. После завершения конфликта «каждый политик ответит за свои ошибки», считает он.

О словах Залужного про «тупик»

Кроме того, Кличко выразил мнение, что Залужный, говоря о «тупике» на линии соприкосновения, сказал правду, которую люди «иногда не хотят слышать». По мнению киевского мэра, некоторые политики «несправедливо» раскритиковали главкома ВСУ за его слова.

«Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», — добавил он.

О президентских амбициях

Говоря о наличии планов по выдвижению своей кандидатуры на выборы президента, Кличко заявил, что «было бы глупо думать об этом сегодня», поскольку сейчас «речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать».

По словам мэра Киева, некоторые украинские политики ведут «позиционную войну в колеблющейся относительно своего существования стране».

«Так что говорить сейчас о моих политических амбициях было бы неразумно», — заключил Кличко.

О слабой помощи Запада

По словам Кличко, на деле поставки боеприпасов от Запада сильно отстают от обещаний.

«Износ боеприпасов огромен, и [Запад] не справляется с производством. Я с пониманием отношусь к этому. Но не в том, что касается ракет большой дальности — там наши партнеры слишком осторожны и уклончивы», — заявил мэр Киева.