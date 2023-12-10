Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал три возможных сценария развития военного конфликта с Россией в 2024 году. Ни один из них не оказался положительным, пишет Rzeczpospolita.

Первый вариант предполагает, что Россия, Китай и США придут к соглашению о прекращении военной операции. Этот сценарий для Украины был бы «уже не войной, но и не миром», в том числе из-за того, что при такой обстановке иногда бы нарушалось прекращение огня, отмечает Арестович. Кроме того, вернувшиеся домой военнослужащие ощутят на себе экономические проблемы, столкнутся с безработицей, а также начнут считать «соседей, которые не уходили на фронт». Это, как считает Арестович, может привести к третьему «Майдану».

Во втором варианте говорится о продолжении боевых действий. Запад будет, как и прежде, поставлять Украине вооружение, однако украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, после чего начнутся внутренние конфликты. «Мы начнем кидаться друг другу в глотку, искать виновных, и все это будет происходить в условиях военного положения», — объяснил Арестович.

Третий вариант Арестович называет «сказочным» и относит его к области фантастики. Если следовать этому сценарию, то Запад должен поставлять Украине оружие и другую необходимую помощь в «огромном» количестве, благодаря чему ВСУ смогут пойти в новое наступление.

«Но, честно говоря, я не вижу положительного сценария для Украины в 2024 году», — подытожил Арестович.

По его словам, речь идет не только о положении президента Украины Владимира Зеленского, а об украинцах в целом. Сейчас, как утверждает Арестович, в стране начался третий этап конфликта, но она к нему «не готова».

Экс-советник главы офиса украинского президента связывает такое положение дел в том числе с тем, что сокращаются поставки со стороны Запада. Арестович уверен, что потока военной помощи истощается из-за того, что партнеры не понимают, в каком направлении движется Украина.

«Американцы сокращают нам помощь и обсуждают это не потому, что у них нет денег, а потому, что у них нет ответа на вопрос “зачем?”. Потому что мы сами не знаем, “зачем”», — подчеркнул он.

По мнению Арестовича, первый этап военного конфликта России и Украины длился с 24 февраля по 2 апреля 2022 года, а второй завершился 1 ноября 2023 года, после выхода статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist. В ней главком заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Арестович указал, что Украина не смогла добиться успехов в рамках второго этапа боевых действий, потому что страна не сделала «ничего, кроме вымогательств у Запада». В то время как Россия, по его словам, «бросилась инвестировать и развивать свою оружейную промышленность, научилась обходить санкции и привлекла к конфликту Китай, Северную Корею и Иран».

Среди прочего, Арестович предложил относиться к ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областям так же, как Южная Корея к территориям КНДР, или как ФРГ — к ГДР.

«Надо признать, что мы не откажемся от своих территорий, но на нынешнем этапе мы не готовы вернуть их военным путем», — убежден экс-советник.

Выборы на Украине

По словам Арестовича, выборы на Украине во время вооруженного конфликта возможны. Он подчеркнул, что можно запустить электронное голосование, а уехавшие украинцы могут проголосовать в посольствах страны. Кроме того, Зеленский может приостановить военное положение и ввести чрезвычайное.

«Авраам Линкольн провел выборы в США в условиях гражданской войны. Но я не уверен, что выборы что-то изменят. Общество живет преувеличенными ожиданиями и верой в то, что мы вернем границы 1991 года. <…> Народ также верит в то, что мы вступим в НАТО и получим гарантии безопасности. У меня есть сомнения», — сказал Арестович.

Говоря о личных амбициях на президентских выборах, Арестович заявил, что это «не его цель». «Я рассматриваю это как возможность поразмышлять, переосмыслить ситуацию, в которой мы находимся. Мягко говоря, мы застаиваемся. Чтобы выйти из этого, мы должны искать способы предоставить общественности достоверную информацию», — порассуждал он.

В октябре Арестович заявил, что украинские власти совершили несколько ошибок, которые привели страну в «стратегический тупик». В числе просчетов он назвал трату ресурсов на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут), а также отсутствие крупных оборонных сооружений, подобных «линии Суровикина».