Российская армия проводит уверенные наступательные действия на Украине, достигая успеха на поле боя. В свою очередь ВСУ, исчерпав наступательный потенциал, готовятся к обороне. Однако для этого Украине необходимо произвести новую успешную волну мобилизации и продолжать получать военную помощь в крупных объемах от западных партнеров. Об обстановке на фронте, а также о том, как коррупция на Украине влияет на боевые действия, рассказывает спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Как разворачивается наступление ВС России

Сейчас идут серьезные кровопролитные бои. На всех направлениях, кроме херсонского, российская армия перехватила инициативу и пытается контрнаступать. Буквально на днях удалось добиться отступления ВСУ из поселка Хромово на фланге Артёмовска (Бахмута), в который с мая безуспешно пытались зайти ЧВК «Вагнер». Теперь поселок под контролем российской армии. Бои идут в лесу под Кременной, в Луганской области, и за станцию Купянск-Узловая в Харьковской области. В Запорожской области со стороны ВС РФ происходят серьезные наступательные действия на бывшем Времевском выступе. Это место, где ВСУ в ходе своего контрнаступления заняли несколько сёл. Сейчас они пытаются их удержать.

За последние недели в тактике ВСУ ничего не изменилось — происходят попытки идти вперед малыми группами, которые ничем не заканчиваются. Украинские военные имели локальный успех только на херсонском направлении, однако они не смогли его развить. В ближайшее время, думаю, эти усилия с их стороны закончатся, потому что им не удалось оперативно переправить нужное количество техники и расширить свой плацдарм на левом берегу Днепра. Им удалось занять только одно село, Крынки, хотя задумка, вероятно, состояла в том, чтобы сделать как раз несколько таких локальных плацдармов.

Можно отметить, что, видимо, российское военное руководство дало разрешение на публикацию информации из Авдеевки, поскольку до недавнего времени с этого направления официальных данных не было. Вероятно, появилась уверенность, что ВСУ там удастся дожать.

Самый серьезный успех под Авдеевкой — это взятие промзоны. Ее брала десантно-штурмовая бригада «Ветераны».

На карте промзона кажется маленькой точкой. В реальности это, конечно, не так. Она представляет собой очень серьезное защищенное место, где буквально можно снимать боевики — хотя бы потому, что там были установлены турели с крупнокалиберными пулеметами. Пытаться взять это место — все равно, что играть в первую Call of Duty, которая начинается с высадки в Нормандии. Кто помнит, тот сможет примерно представить, о чем идет речь.

Эту промзону пытались штурмовать много раз на протяжении восьми лет. В боях за нее участвовал Александр Захарченко, бывший глава ДНР, погибший в 2018 году. Воевал тут и военкор Владлен Татарский — его опыт описан в книге «Война». У них с промзоной тоже ничего не вышло. Так что произошедшее — это если не последний звонок для ВСУ о том, что из Авдеевки надо отступать, то предпоследний.

Именно об этом говорит и режиссер Олег Сенцов, воюющий в рядах украинской армии. Его ранили под Авдеевкой, и теперь он находится на лечении. По его словам, этот город удержать нельзя, и дальнейшие усилия здесь приведут к тому, что ВСУ потеряют очень много людей. К тому же он говорит о большой вероятности попадания в плен большого количества военных указывая на то, что «клещи» с севера и юга могут замкнуться.

Нельзя сказать, чтобы он предупреждал об очевидном, поскольку расстояние между южным и северным флангом фронта по-прежнему составляет около 10 км. Но это не значит, что в Авдеевке российские войска не продвигаются. Продвижение есть и на юге, и на севере, например в районе Степового. Российским военным было чрезвычайно сложно закрепиться на границах этого села, но им это, наконец, удалось.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что местность здесь состоит из полей и посадок, и за каждую посадку идет серьезная битва. Сначала, захватив ее, ты окапываешься. Потом выдерживаешь шквал минометного огня, когда тебя пытаются выкурить с позиций, хорошо знакомых противнику, который знает куда бить. Наконец, приходится идти дальше по полю до следующей посадки. Это страшный и тяжелый труд.

Важно отметить, что если посмотреть карту высот, то после террикона коксохимического комбината, промзона — это вторая наивысшая точка в Авдеевке.

То есть ВС РФ заняли ключевые высоты вокруг города.

Известный немецкий военкор Юлиан Рёпке, которого нельзя подозревать в симпатиях к России, написал, что российские войска уже вошли в Авдеевку после взятия промзоны и начали занимать первые дома.

Какие настроения царят в ВСУ

Ситуация развернулась на 180 градусов по сравнению с той, которая была весной. Если смотреть тик-токи бойцов ВСУ из Авдеевки (речь пока не идет о других участках фронта), то кроме проклятий в адрес Киева можно узнать еще не только о недостатке артснарядов и ПТУРов, а иногда даже патронов.

Украинские военнослужащие не понимают, куда пошли средства, которые выделяет Запад. Помимо прочего, звучат вопросы о том, где же транспорт. Сейчас у ВСУ существует огромная проблема с бронетранспортерами, им просто не на чем перемещаться. Солдаты вынуждены перевозить на позиции своих побратимов на гражданских автомобилях, — причем на своих собственных.

Нарастает проблема с коммуникацией между разными украинскими бригадами в Авдеевке, потому что туда согнали всех, кого можно было снять и с купянского направления, и с запорожского, — и даже 3-ю отдельную штурмовую бригаду с бахмутского направления пригнали. У них разные начальники, разные типы связи. Я наблюдал два случая, о которых писали военнослужащие в блогах, ярко иллюстрирующих эту проблему.

Украинцы посылали группу свежих бойцов на замену уставшим, те приходили на позиции, а там уже были российские солдаты, которые брали их в плен.

Еще один момент, серьезно подорвавший моральный дух ВСУ — интервью главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии. На него резко отреагировали не только обыватели, но и военнослужащие, которые теперь не очень понимают, зачем было нужно все то, что происходит на протяжении более чем полутора лет. Заявления о том, что Россия была готова отойти на границы 24 февраля, если Украина согласится не вступать в НАТО и даст русскому языку статус второго государственного, в нынешней ситуации не способствуют пониманию того, как страна в ней оказалась.

Зачем Арахамия рассказал об изначальном мирном плане

Тут следует понимать, что это третий человек в вертикали власти Зеленского, глава провластного большинства в парламенте. Когда происходит осознание того, что есть огромные проблемы с финансированием, с военной помощью, с экономикой, с энергообеспечением, и надо выходить к людям, чтобы объяснить, кто в этом всем виноват, думаю, было принято решение поступить именно так.

Недаром в качестве «стрелочника» был выбран бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который якобы, по словам Арахамии, подтолкнул Зеленского к продолжению боевых действий несмотря ни на что. Джонсон пока молчит — а очень интересно было бы послушать его реакцию.

Все это показывает, как в украинском руководстве относятся к обычным людям.

Конечно, это намек на то, что, мол, мы не виноваты, ребята! Это Джонсон настоял, а потом слился и бросил нас! Может так оно и было, но решение принимал Владимир Зеленский.

А тем временем замминистра юстиции Украины Ирина Мудра говорит, что переговоры с Россией возможны, если Россия согласится на репарации. До этого украинская сторона говорила о полной невозможности переговоров, пока у власти находится Путин.

Новая волна мобилизации и Зеленский

На этой неделе Зеленский обещал озвучить новые критерии мобилизации, потому что решение этого вопроса назрело. Последняя волна мобилизации на Украине названа самими украинцами социально несправедливой. Вся страна знает, что можно заплатить отступные и не пойти служить. Стоит это $5000, и об этом активно пишут СМИ. При этом последняя волна мобилизации (сентябрь — октябрь — ноябрь) на Украине провалилась. По данным зампреда комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Марьяны Безуглой, по плану на Украине должны были мобилизовать в войска по 20 тысяч человек в месяц.

Возьмем два немаленьких города: Днепропетровск (он же Днепр) и Сумы. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сказал, что за три месяца удалось собрать всего 8% от плана по мобилизованным. Причем он назвал это провалом «плана поставки мобилизованных сил на фронт».

Отвечающий за мобилизацию в Днепре Юрий Семчук дал обширное интервью телеканалу «Відкритий», в котором рассказал, что при последней волне мобилизации не было ни одного добровольца. Он отметил, что все оставшееся в Днепре пригодное к мобилизации мужское население — это уклонисты, негативно настроенные к действующей украинской власти. Самих сотрудников военкоматов они называют чупакабрами, оскорбляют, дерутся.

Эти два города очень показательны, а остальные пока молчат, но думаю, что ситуация в целом по Украине такая же. Киев Зеленский, похоже, приказал не трогать, потому что оттуда видео с заламыванием рук мобилилизуемым и насильным забриванием мы не видим.

Поэтому вскоре будет обнародован новый план. Некоторые его черты уже описаны в украинских СМИ. Будут сняты запреты на призыв людей с разными болезнями, расширены полномочия территориальных центров комплектования (ТРК). Известно, что к процессу мобилизации будут подключать частные рекрутинговые компании — по сути тех же коллекторов. Делается это, конечно, для снижения критики государства — вот, дескать, это не мы, а частники.

Зеленский также упомянул о важном решении: демобилизуют людей, которые воюют с самого начала конфликта. Его просят об этом родственники военных, которые безвылазно сидят на фронте, зачастую без отпусков. Но что взамен? Уже сейчас многие украинские военнопленные, призванные по мобилизации, рассказывают, что им дали пару раз пострелять из автомата, показали, где у БМП Bradley педали и отправили на передовую.

А демобилизованы ведь будут люди, которые уже более-менее научились воевать, и несложно просчитать, как это может сказаться на фронте.

Все эти действия, связанные с реформой мобилизации, говорят о том, что у украинских властей просто нет никакого дальнейшего плана. Последним его пунктом было контрнаступление, оно провалилось, и план закончился. В итоге теперь мы наблюдаем просто хаотичные действия. Потому что единственно верным решением для Украины в сложившейся ситуации была бы тотальная мобилизация всего общества, — не только военных, — выравнивание линии фронта и занятие обороны там, где готовы фортификации, позволяющие держать глухую оборону, без пиар-удержаний очередных «фортеций». Это единственный выход, который позволил бы им устоять.

Но в том-то и дело, что кроме людей Украине мобилизовывать нечего. Промышленности нет — и не только из-за ракетных обстрелов, а еще и потому, что средства, которые выделялись на нее, куда-то исчезли. Так что при том уровне коррупции, который наблюдается на Украине, тотальная мобилизация невозможна.

Вот яркий пример: куда делись деньги на восстановление энергосистемы, которые были выделены западными партнерами после суровикинских «темных ночей»? Прошло достаточно большое количество времени, когда никто не атаковал критическую инфраструктуру. Подошла зима, и мы читаем в украинских СМИ, что никаким восстановлением энергетической инфраструктуры и не пахнет. Все работает на том, что осталось с зимы, ничего не восстановлено. Похоже, большая часть западной помощи была разложена по широким карманам — о чем говорит уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны, а также отставка самого министра обороны Александра Резникова и ряда других чиновников. При этом сам Резников спешно покинул Украину.

Украинцы постоянно обсуждают и Израиль, с которым сравнивали Украину поначалу многие украинские же СМИ. Теперь оказывается, что дети израильских чиновников поголовно участвуют в военной операции ЦАХАЛ. Причем они известны пофамильно, — кто, где, в каких званиях, в каких войсках находится. Это никто не скрывает и этим гордятся. Украинцы резонно спрашивают: а где же наши? А они практически все уехали! Получается, что люди, у которых нет $5000, родственника в военкомате или среди «слуг народа», вынуждены идти воевать, и выглядит это дико и несправедливо. В одном из комментариев, оставленном украинским пользователем, я увидел здравую мысль: если бы украинские чиновники послали воевать своих детей, то вынуждены были бы прекратить воровать в армии.

Зеленский против Залужного

Помимо проблем с мобилизацией продолжает разворачиваться конфликт Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Но помимо Залужного есть еще одна фигура, за которой стоит множество бойцов — это глава Нацгвардии Украины Юрий Лебедь. Абсолютно незамеченной прошла серия указов Зеленского, с помощью которых он в один момент отстранил четырех ближайших заместителей Лебедя. Ровно такой же «помощникопад» мы ранее наблюдали в отношении окружения Залужного.

Из этого мы можем смело сделать вывод, что глава Нацгвардии Украины находится «в деле» вместе с Залужным.

Снять они его не могут без разрешения Запада. Но, как я понимаю, если бы была возможность, Зеленский снял и Залужного, и Лебедя, а на их места поставил бы своих людей.

Президент Украины прекрасно понимает, что переговоры с Россией будут в любом случае. Но сейчас он думает уже не о них, а о своей дальнейшей политической жизни. Киев, как, вероятно, считает он, точно не будет потерян, а значит под управлением Банковой останется определенная территория. Чтобы продолжать контролировать ее, конкурентов нужно убрать сейчас.

Залужный не позволил себе ни единого выпада в адрес Зеленского, который, наоборот, постоянно пытается уколоть Залужного. Ежедневно пинает Залужного депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая четко озвучивает, что думают в Офисе президента. Она сказала, что у главкома ВСУ нет плана на 2024-й год, и поэтому он должен уйти в отставку. К сожалению, украинские СМИ не спросили у нее о том, у кого такой план есть.

Подробностей пока мало, но попытка отравления другого медийного и популярного украинского военного — главы ГУР Кирилла Буданова четко ложится в историю с задвиганием на второй план конкурентов. Известно, что от отравления тяжелыми металлами (ртутью) и мышьяком пострадала жена Буданова Марианна, а также ряд сотрудников ведомства. Марианна, это известно из интервью, жила в кабинете своего мужа. Сам Буданов якобы не пострадал, но уже пару недель не появлялся на людях.

На какие условия мира согласны в Кремле и на Банковой

Мы получили явный сигнал, который говорит о том, что условия, до этого предлагаемые Москвой, больше не работают, а новых пока не выработано. Об этом, собственно, по итогам своего разговора с Путиным рассказал в эфире RTVI Григорий Явлинский.

Некоторые недоумевают — почему это он внезапно разговаривает с Путиным о мире, может быть, это какой-то предвыборный трюк? Я уверен, что нет. У Явлинского до сих пор остались связи на Западе, где он считается очень влиятельным политиком, и на Украине. Судя по его словам, Путин показал ему те планы, которые предлагались и были отвергнуты.

Если верить Явлинскому, самый удачный момент для заключения перемирия был в ноябре 2022 года, когда был оставлен Херсон. Вероятно, речь могла идти о том, что стороны останавливают боевые действия по линии фронта. Опять же, видимо украинское руководство знало о грядущих поставках оружия, проводило мобилизацию и считало, что ВСУ способны на гораздо большее.

Теперь же к переговорам придется возвращаться только если не произойдет прорыв фронта, на который, судя по всему рассчитывает российское военно-политическое руководство.

Здесь все зависит от ВСУ. Пока им удается заделывать дыры тем, что они имеют. Но мы видим, что ВС РФ активно прощупывают фронт на слабые места, как это делали украинские военные до мобилизации в России. В условиях сокращения западной поддержки, провала набора живой силы и неразумных действий руководства Украины, прорыв фронта весьма возможен.

Сейчас основная надежда Зеленского связана с новой волной мобилизации и с тем, что Израиль быстро одержит верх над ХАМАС, после чего все вернется на круги своя. Поэтому Зеленский уже начал обрабатывать в США не демократов, а консерваторов, понимая, что следующими придут к власти они. А значит, именно с ними нужно работать, чтобы продолжать получать ту помощь, на которую он рассчитывает. Европа и так дает все, что может, а одной Великобритании недостаточно. Поэтому Зеленский будет пахать как вол на международной площадке и уговаривать республиканцев приоткрыть кран помощи. Но для этого украинцам придется придумать, что они могут предложить американцам. Американцы хотели, чтобы Зеленский провел выборы, но он им отказал.

Ситуация, прямо скажем, плачевная для нынешнего президента Украины. И здесь не лишним будет вспомнить, что в начале конфликта Зеленского называли героем. А у 90% героев конец один — героическая смерть.

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