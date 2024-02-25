План украинского контрнаступления был в распоряжении Кремля еще до того, как ВСУ начали наступательные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина.2024», сообщает «Страна.ua».

«Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть «четкий план» нового контрнаступления, который связан с недавней сменой главнокомандующего ВСУ. Глава государства отказался привести детали этого плана. По словам Зеленского, на фоне утечек информации будет разработано несколько более детальных планов наступательных операций.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 25 февраля заявил, что у Украины есть «мощный и сильный» план на 2024 год.

«Мы публично о нем не говорим. <…> Он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал он на форуме «Украина.2024» (цитата по «РБК-Украина»).

В то же время Умеров признал, что ситуация на фронте осложняется задержками в поставках западного оружия. По его словам, 50% военной техники не поступает вовремя, из-за чего ВСУ теряют военнослужащих и территории. «Союзные войска должны обеспечивать поставки своевременно. <…> У нас есть план. Мы работаем по плану. Мы делаем все возможное и невозможное. Но без своевременного снабжения нам трудно», — отметил министр (цитата по «Европейской правде»).

Президент России Владимир Путин неоднократно характеризовал украинское контрнаступление 2023 года как провалившееся. Провал контрнаступательных действий признавал и Зеленский. В декабре 2023 года он заявил, что на Украине рассчитывали получить «более быстрые результаты», но достичь желаемых целей не удалось.