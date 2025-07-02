Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий (Орест Березовский) лишен гражданства по указу президента страны Владимира Зеленского. Об этом в социальных сетях сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский», — уточнили в украинской спецслужбе.

В сообщении говорится, что в 2002 году Онуфрий, добровольно получив российское гражданство, не уведомил об этом украинские власти. СБУ также обвинила митрополита в сохранении связей с Московским патриархатом, поддержке политики РПЦ и патриарха Кирилла, а также в препятствовании признанию независимости неканонической украинской церкви.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее заявлял RTVI, что Украина преследует и откровенно декларирует цель уничтожить УПЦ МП, чтобы заменить ее «на поддерживаемую государством раскольническую структуру под названием ПЦУ [Православная церковь Украины]».

Он напомнил, что церковь Святой Руси берет начало с Крещения Руси в Киеве в 988 году, поэтому с духовной и культурно-исторической точки зрения связи УПЦ и РПЦ неразделимы. По словам Кипшидзе, на Украине происходит «абсолютно беззаконное религиозное гонение» и «насилие над совестью верующих».

«Пользуясь покровительством со стороны своих западных, так сказать, партнеров, украинские власти занимаются фактической и юридической ликвидацией УПЦ», — указывал собеседник RTVI.