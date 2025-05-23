На Украине с 20 мая власти ведут проверку Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) на признаки аффилированности с Русской православной церковью (РПЦ). Если связи найдут, головной структуре УПЦ будет грозить ликвидация. В Московском патриархате это назвали религиозным гонением и насилием над совестью верующих.

«Эту проверку следует рассматривать в контексте практически откровенно декларируемой цели уничтожения Украинской православной церкви и замены ее на поддерживаемую государством раскольническую структуру под названием ПЦУ [Православная церковь Украины]», — заявил RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что церковь Святой Руси имеет общий культурный, исторический, духовный корень и берет начало с Крещения Руси в Киеве в 988 году, и таким образом, с духовной и культурно-исторической точки зрения связи УПЦ и РПЦ неразделимы.

«То, что хочет от УПЦ украинское руководство, это, по факту, требование самоликвидации. То есть священноначалие УПЦ должно, по версии украинских властей, полностью отречься от всех связей, которые за более чем тысячу лет сформировались в едином культурно-историческом пространстве канонической территории РПЦ», — пояснил Кипшидзе.

По его словам, это заведомо невыполнимым требованием, которое украинские власти тем не менее будут навязывать. Они уже требуют выхода УПЦ из архиерейского собора, будут добиваться ее выхода из других общецерковных учреждений и форматов работы.

«Все это представляет собой религиозное гонение, насилие над совестью верующих УПЦ, которое абсолютно беззаконно, абсолютно неприемлемо с разных точек зрения. Но тем не менее, пользуясь покровительством со стороны своих западных так сказать партнеров, украинские власти занимаются фактической и юридической ликвидацией УПЦ», — указал собеседник RTVI.

Кипшидзе обратил внимание, что украинская паства «в этой части своих взглядов абсолютно аполитична». «Они хотят лишь только одного — верить так, как верили предки на протяжении более тысячи лет. И просто хотят от украинской власти того, чтобы она не вмешивалась в дела церкви», — рассудил он.

При этом УПЦ с точки зрения законности и даже лояльности к украинским властям «не занимается никакой противоправной деятельностью», продолжил представитель РПЦ.

«В рамках российско-украинского конфликта она заняла абсолютно пастырскую позицию, ни в коей мере не представляет угрозу украинской власти. Все эти обвинения чуть ли не в предательстве, в поддержке российской стороны, они не находят никаких законных подтверждений, потому что если бы они находили эти подтверждения, то это стало бы основанием для обвинения в государственной измене», — отметил Кипшидзе.

Таких обвинений деятелям УПЦ не предъявлялось, даже с учетом политизированности украинского суда, продолжил он.

«Поэтому им предъявляет совершенно неопределенное и юридически недоказуемое обвинение о какой-то там связи с Русской православной церковью», — заключил Вахтанг Кипшидзе.

17 мая Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины сообщила о начале проверки Киевской митрополии УПЦ на признаки аффилированности с «запрещенной иностранной религиозной организацией» в лице РПЦ. Порядок проведения этой проверки украинский Кабмин утвердил 9 мая.

20 мая глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что в случае обнаружения связей УПЦ получит предписание с перечислением выявленных признаков и требованием их устранить. Если организация прервет административную связь с РПЦ и выйдет из ее состава, тогда другие меры применяться не будут. В противном случае Госэтнополитики подаст в суд о ликвидации этой организации как юридического лица.

В сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ.

«Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, запрещает пропаганду идеологии “русского мира”, в частности запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии», — пояснили в Раде.