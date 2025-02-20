Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у представляющего интересы Украинской православной церкви (УПЦ) канадского юриста Роберта (Боба) Амстердама, видео транслировалось в соцсети Х. Самое интересное и важное из их беседы — в материале RTVI.

Амстердам заявил, что закрытое Трампом Агентство по международному развитию (USAID) и непосредственно Госдепартамент США при администрации Джо Байдена вмешивались в религиозные дела Украины путем финансирования проекта, направленного на ликвидацию «традиционного православия». По его словам, американские власти материально поддерживали создание раскольнической государственной Православной церкви Украины (ПЦУ).

«В создании церкви принимал участие Государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ», — заявил юрист.

Амстердам также обвинил администрацию Байдена в содействии правительству предыдущего президента Украины Петра Порошенко* при получении томоса (документа об автокефалии) ПЦУ в 2019 году. Адвокат считает, что этим вмешательством Госдеп и спецслужбы нарушили конституцию США — открыто участвовал в нарушении религиозных свобод на территории другой страны.

«Это своего рода операция ЦРУ по созданию церкви, которая была бы полностью свободна от того, что они считали опасным влиянием [президента России Владимира] Путина. В итоге наш Госдеп откровенно нарушал нашу [американскую] конституцию и принимал участие в разрушении свободы вероисповедания в другой стране. И все это во имя противодействия Путину», — поделился мнением собеседник Карлсона.

Амстердам заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развязал против УПЦ «открытую войну», в рамках которой священнослужители подвергаются арестам, богослужения запрещаются, а монастыри оказываются захвачены.

Адвокат УПЦ считает, что украинские власти фактически легализовали религиозные репрессии и тем самым поставили себя на один уровень с гитлеровцами. Он назвал современную Украину «полицейским государством», в котором судебная система уничтожена, политика находится под полным контролем Службы безопасности (СБУ), а оппозиция подавлена и по сути отсутствует как таковая.

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). До этого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявлял RTVI, что представители УПЦ МП находятся под жестким контролем спецслужб, поэтому за контакты с РПЦ им могут грозить репрессии вплоть до задержаний и убийств.

Западные СМИ, заявил Амстердам, предпринимают все возможные усилия для того, чтобы скрыть все эти изменения. В частности, привел он пример, газета The Washington Post отказалась брать интервью у избитых на Украине священников. В аналогичном «замалчивании» юрист обвинил и Демократическую партию США.

«Когда я спрашиваю у прессы, как они могут так поступать, как могут не освещать заявления людей о религиозных чистках <…>, мне отвечают: “Понимаете, эта церковь так или иначе связана с Россией”», — заявил Амстердам.

С приходом к власти Дональда Трампа и его команды в США «начали понимать происходящее» на Украине, убежден Амстердам. Он напомнил о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с публичным осуждением преследования Украинской православной церкви, а представители Республиканской партии потребовали провести расследование по этому поводу.

Карлсон поинтересовался мнением Амстердама об адекватности президента Украины. «Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так», — отметил журналист. Адвокат согласился с предположением о том, что Зеленский, возможно, употребляет наркотические вещества. По его словам, такие подозрения «широко распространены» и на Западе, и на самой Украине. В итоге собеседники пришли к выводу, что состояние Зеленского «прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной».

Это не первое интервью Амстердама Карлсону: в прошлом году журналист уже беседовал с адвокатом УПЦ в эфире российского телеканала «Россия 24». В той беседе юрист также заявлял о гонениях на Украинскую православную церковь и отсутствии демократии на Украине.

* Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга