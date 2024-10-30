Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные СМИ разгласили конфиденциальную информацию, опубликовав данные о просьбе Киева к США предоставить ракеты большой дальности «Томагавк» (Tomahawk). Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале офиса президента.

«Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что теперь происходит в СМИ: они сообщили, что Украина хочет или хотела много ракет типа “Томагавк” и т.д. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что просил в «плане победы» дальнобойное оружие и якобы пообещал применить его только в том случае, если Россия не остановит боевые действия и «не прекратит эскалацию». Зеленский назвал требование оружия дальнего действия «превентивным методом».

Газета The New York Times (NYT) написала со ссылкой на источники, что требование предоставить Украине ракеты «Томагавк» дальностью действия 2,4 тыс. км содержится в секретном приложении к «плану победы» Зеленского, касающемся «пакета неядерного сдерживания». Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с изданием назвал это невыполнимой просьбой. По словам источников NYT, Киев не представил убедительных доводов относительно того, как он планирует использовать дальнобойное оружие.