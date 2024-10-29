Один из секретных пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит запрос на передачу Киеву крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного американского чиновника. Источник газеты оценил такое требование как «абсолютно невыполнимое».

Как пишет NYT, дальность «Томагавков» достигает 1,5 тыс. миль (2,4 тыс. км) — это в семь раз больше дальности ракет ATACMS, которые Украина получила в этом году. При этом, по словам источников газеты, Украина не представила Вашингтону «убедительных доводов» по поводу того, как именно она бы использовала дальнобойное оружие.

Кроме того, список возможных целей превышает количество ракет, которые США могли бы передать Украине без ущерба для запасов, предназначенных на случай проблем на Ближнем Востоке и в Азии, добавили источники.

В частном порядке чиновники США выразили «некоторое раздражение» планом Зеленского, назвав его «нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи», сказано в материале NYT.

Четыре американских чиновника рассказали газете, что Зеленский был крайне удивлен, когда президент США Джо Байден в сентябре не дал Киеву разрешения использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Зеленский в тот период посетил Вашингтон, где провел встречу с американским лидером.

В офисе Зеленского подтвердили, что глава государства с удивлением получил отказ американского коллеги. Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что Киев уже неоднократно объяснял необходимость использования ракет большой дальности.

«Все детали, список целей и аргументы у американцев. К сожалению, пока нет политического решения для дальнейших действий», — сказал советник Зеленского.

NYT отмечает, что турне Зеленского по Европе и его визит в США «можно считать провалом»: во-первых, партнеры Киева не согласилась разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, а во-вторых, ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО.

16 октября Зеленский представил так называемый «план победы» Украины в Верховной раде. Среди прочего, он предусматривает приглашение Украины в НАТО, передачу стране новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь России и размещение на Украине комплексного неядерного сдерживающего пакета.

План включает и секретные приложения, которые были представлены только странам Запада. В секретных приложениях речь идет о целях на территории России и оружии, которое Киев хочет получить для ударов по ним, объяснял советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план победы» Зеленского «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — «эфемерными».