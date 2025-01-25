Президент Украины Владимир Зеленский предложил поставлять украинский уголь для Молдавской ГРЭС в Приднестровье в обмен на поставки электроэнергии на Украину. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

«Если мы даем им уголь по низкой цене или даже бесплатно, то можем вместо этого получить электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

По его словам, благодаря украинскому углю можно снизить цену на электричество в Молдове на 30%. Зеленский добавил, что Украина может поставить уголь в объемах, которые позволят покрыть потребности Приднестровья в электроэнергии, передает Страна.ua.

Президент также выразил готовность отправить на Молдавскую ГРЭС украинских специалистов. По его словам, за счет этого теплоэлектростанция сможет производить в 10 раз больше электроэнергии — с 220 МВт до 2 ГВт.

Зеленский также заявил, что Украина готова задействовать свою инфраструктуру для транзита газа из Азербайджана в Европу. Этот вопрос обсуждался на переговорах с президентом республики Ильхамом Алиевым в Давосе, сообщил украинский лидер.

По его словам, Киев не отказывался от транзита газа из Азербайджана в Европу, но не согласится возобновить транзит российского газа.

«Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

По итогам встречи главы Украины и Молдовы выпустили совместное заявление, в котором подтвердили «способность обеспечить срочные и конкретные решения для удовлетворения энергетических потребностей жителей Приднестровского региона, предотвращения дальнейшей эскалации кризиса и возобновления базовых услуг».

Зеленский в начале января говорил, что Украина готова помочь Приднестровью с углем, но реакции от властей региона на это предложение, по его словам, не было. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в свою очередь заявил, что для ГРЭС нужен антрацит, а газовый уголь, который предлагает Украина, непригоден для работы электростанции.

В Приднестровье до 8 февраля действует режим чрезвычайного положения в экономике из-за прекращения поставок российского газа через Украину. «Газпром» в свою очередь прекратил поставки газа Молдавии, требуя вернуть исторический долг в размере $709 млн. В непризнанной республике отключено газоснабжение жилых домов, действуют веерные отключения электричества. Молдавская ГРЭС после прекращения поставок газа перешла на уголь. Глава Приднестровья заявил 24 января что запасов газа в регионе хватит на несколько дней, а запасов угля для выработки электричества на ГРЭС — максимум до 16-17 февраля.

Россия готова закупать газ для Приднестровья, но Кишинев должен обеспечить его подачу и контрактование, сказал в середине января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявлений о готовности это сделать в Кремле не слышали. В начале января Песков обвинил Украину и Молдову в энергокризисе в Приднестровье.