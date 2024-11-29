Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками занимавшего ранее должность командующего группировкой войск «Харьков» генерала Михаила Драпатого. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский назначил заместителем главнокомандующего украинской армией Олега Апостола, который до этого был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

По словам Зеленского, оба кадровых решения согласованы с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — написал Зеленский.

Он пояснил, что их главная задача — существенно повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины.

Драпатый сменит на посту командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который занимал эту должность с февраля 2024 года.