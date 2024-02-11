Командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Накануне, 10 февраля, украинское правительство уволило Павлюка с поста первого замминистра обороны.

Медийную известность Павлюк получил в конце января 2022 года, когда в интервью британской газете The Times назвал 20 февраля ориентировочной датой начала российской военной операции. Генерал также утверждал, что ВСУ «готовы рвать россиян на части голыми руками», и осуждал отказ Украины от ядерного вооружения.

Летом 2023 года Павлюк в телеэфире заявлял о проблемах ВСУ с мобилизацией призывников и призывал правоохранительные органы заняться ликвидацией сетевых пабликов, помогающих уклонистам.

Что известно о Павлюке

Александру Павлюку 53 года, он родился в Житомирской области, окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и сразу был назначен командиром 47-й танковой дивизии, которая тогда базировалась в Германии. Там он пробыл до 1993 года, после чего вернулся на родину, где командовал танковой ротой в составе 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В 2006 году Павлюк несколько месяцев руководил украинскими миротворцами в Косове, а в 2010 году стал командиром 24-й отдельной механизированной бригады во Львовской области. Под его командованием это подразделение участвовало в боевых действиях в Славянске, Красном Лимане, Краматорске и Лисичанске.

В 2015 году Павлюк поступил в Национальный университет обороны Украины и получил звание генерал-майора. В 2017 году его назначили главой Оперативного командования «Запад», а в 2018 году присвоили звание генерал-лейтенанта.

Летом 2020 года Зеленский повысил Павлюка до должности начальника подготовки Командования сухопутных войск ВСУ, в 2021 году сделал командующим Объединённых сил ВСУ, а в марте 2022 года наградил званием Героя Украины. Тогда же Павлюк возглавил Киевскую областную администрацию, получив от президента поручение организовать оборону и обеспечение столицы.

В феврале 2023 года правительство Украины назначило Павлюка первым замминистра обороны страны, а в марте Зеленский своим указом ввел генерала в ставку Верховного главнокомандующего. В сентябре 2023 года, когда были уволены сразу шестеро заместителей главы украинского Минобороны, Павлюк оказался единственным, кто сохранил свой пост.

Кадровые перестановки в руководстве ВСУ

Несколько дней назад, 8 февраля, президент Украины объявил о кадровых перестановках, призванных реформировать руководство ВСУ.

В тот же день пост главкома Вооруженных сил покинул Валерий Залужный, на место которого Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. В офисе президента заявили, что одной из причин отставки Залужного стала необходимость пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году».

«Любимый генерал Зеленского». Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском