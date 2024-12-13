Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны. Он отметил, что, по предварительным данным, российская сторона задействовала 93 ракеты и почти 200 беспилотников.

Глава Украины в связи с произошедшим выразил скепсис относительно желания России вступать в мирные переговоры. По его словам, российское руководство «не ограничено ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет».

«Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция», — добавил Зеленский, призвав усилить санкции в отношении Москвы.

Минобороны России заявило, что массированный удар «по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины» стал ответом на использование украинскими ВС ракет ATACMS для удара по военному аэродрому в районе города Таганрог.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — добавили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, Россия применила «высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования», а также ударные беспилотники.

Новость дополняется