ВСУ за зиму удалось «стабилизировать ситуацию» на фронте, но они не готовы к крупному наступлению российских войск из-за нехватки оружия и боеприпасов. Об этом сообщил CBS News президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас ситуация «лучше, чем два-три месяца назад», когда ВСУ испытывали большой дефицит артиллерийских боеприпасов и различных видов вооружений.

Однако в свете предполагаемого наступления российских войск, которое ожидается в конце мая — июне, Украине нужно «не только подготовиться и стабилизировать ситуацию», заявил Зеленский.

«Нам нужна помощь сейчас. <…> Мы не знаем, что будет завтра. Вот почему мы должны подготовиться», — подчеркнул он.

По словам президента, ВСУ больше всего нуждаются в американских системах ПВО Patriot и в артиллерийских снарядах. Зеленский также посетовал, что 75-80% средств, выделяемых на поддержку Украины, остается в США, а это «десятки миллиардов долларов».

Он отметил, что Украина получает боеприпасы, но они производятся в США, поэтому деньги и налоги остаются там. В декабре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что 90% американской помощи Киеву фактически было вложено в американский военно-промышленный комплекс.

Конгресс США с конца прошлого года не может утвердить выделение Украине нового пакета военной помощи объемом $60 млрд из-за разногласий между демократами и республиканцами. В середине февраля законопроект о дополнительной помощи Киеву получил одобрение сената, где большинство принадлежит демократам. Палата представителей, которую контролируют республиканцы, его не поддержала.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев 20 марта выразил мнение, что конгресс в конечном итоге одобрит новый военный пакет для Украины, но отказался назвать возможные сроки.

23 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства на $1,2 трлн долларов и призвал палату представителей принять проект, содержащий помощь Украине.

28 марта о передаче Украине нового пакета военной помощи объявила Германия. В список вошли беспилотники и системы их обнаружения, снаряды для танков и артиллерии, машины для разминирования, гранатометы и военное оборудование.