Киев не согласится на сокращение численности ВСУ в пять раз, если такое условие будет поставлено на возможных переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он предположил, что Россия может потребовать сокращения численности ВСУ, если Киев не получит надежных гарантий безопасности.

«Самый быстрый путь — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы они нас давили, чтобы мы уменьшили армию в пять раз. <…> Мы не дадим это сделать», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

В апреле 2024 года западные СМИ опубликовали выдержки якобы из Стамбульских соглашений по Украине, выработанных по итогам переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года, но так и не подписанных сторонами. Газета The Wall Street Journal утверждала, что документ якобы предполагал сокращение численности украинской армии до 85 тысяч военнослужащих. Киев, по данным издания, настаивал на численности ВСУ в 250 тысяч человек.

Агентство Bloomberg писало в январе со ссылкой на источники, что Россия якобы намерена требовать на предполагаемых переговорах, чтобы Украина имела ограниченную армию. В Кремле не комментировали эту информацию.

В конце прошлого года Зеленский заявил, что Украина не сократит численность своих Вооруженных сил даже если получит приглашение в НАТО. «Ограничить силу нашей армии у нас просто нет права, в любом случае, даже на пути к НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем», — сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе 19 декабря. В середине января Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек, и сокращать ее не планируется.

Президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность анонсировал скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также заявил, что процесс переговоров якобы уже идет. Он также утверждает, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка телефонного разговора между лидерами США и России пока не ведется.