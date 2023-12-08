Пик похолодания в Москве уже пройден, но ощутимого повышения температуры пока не будет, сообщила RTVI ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская. Она рассказала, сколько еще продержатся морозы и какой будет погода на предстоящей неделе 11-17 декабря.

«Холоднее в Москве становиться уже не будет. Мы перешли на западную периферию антициклона, и с южными потоками, очень постепенно, начинает продвигаться более теплый и влажный воздух. Пока ощутимого повышения температуры не будет. Пока вся эта влага и тепло идет в формирование осадков, облачности. А облачность прикрывает от выхолаживания землю, особенно это сказывается в ночные часы — поэтому у нас уже не будет таких сильных ночных морозов», — сказала Алина Котилевская.

Она пояснила, что «такой огромный и морозный антициклон сдвинуть с места очень тяжело, потому что холодный воздух тяжелее, чем теплый». Тем не менее очень постепенно тепло будет оттеснять морозы на восток.

«Предстоящая неделя будет в столичном регионе снежная, снег будет становиться более интенсивным, и постепенно будет повышаться температура. По предварительным прогнозам, в субботу, воскресенье и понедельник дневная температура будет колебаться в пределах минус 9-12 градусов. Вторник и среда — уже порядка минус 8-9. То есть, в принципе, идет повышение, но очень-очень постепенно. И все это будет со снегом и усилением ветра», — рассказала синоптик.

Солнца нам в ближайшую неделю не увидеть, подтвердила Алина Котилевская. «Тут либо солнце и морозы, либо облачность, снег и относительное ослабление морозов», — заключила она.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сказал RTVI, что мягкая погода вернется в Москву к середине декабря, ожидается даже оттепель.

«Будет слякоть, безусловно, без нее ни одна зима не обходится в наших широтах. Снежный покров будет оседать, уплотняться, трансформироваться — это неизбежно. Но все равно останется значительный снежный покров, с которым даже продолжительной недельной оттепели справиться будет непросто», — подытожил он.