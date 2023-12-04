В Москве после сильного воскресного снегопада высота сугробов на метеостанции ВДНХ достигла в понедельник, 4 декабря, 36 сантиметров — «это самое высокое значение в декабре за последние 18 лет», сообщил RTVI ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Он рассказал, чем еще, помимо «аномального снежного покрова», удивит столицу первый зимний месяц.

«Снежный покров за сутки прирос почти на 20 сантиметров, а это считается опасным явлением погоды, поскольку приводит к транспортному коллапсу», — отметил синоптик.

По его словам, на смену аномальному снегопаду приходит аномальный мороз. На этой неделе, 4—10 декабря, на погоду начнет влиять арктический антициклон, который, опускаясь на юг из района Баренцева моря и Новой Земли, постепенно трансформируется в холодный континентальный антициклон.

«Температурный фон возьмет тренд на устойчивое понижение. Каждый день морозные градусы будут прибавляться, и кульминация похолодания придется на следующие выходные, когда в Москве ночью прогнозируется впервые до —20, днем температура составит от —13 до —15 градусов. Такая погода считается очень холодной. Температурный фон отклонится от нормы на 10-12 градусов», — сказал Леонид Старков.

В дальнейшем, к середине декабря, в Москву вернется мягкая погода, ожидается даже оттепель, сообщил он.

«Спустя семь-восемь дней тренд погоды изменится, воздушные течения развернутся на западное, и в Москву вернется мягкая, снежная и даже оттепельная погода. Будет слякоть, безусловно, без нее ни одна зима не обходится в наших широтах. Снежный покров будет оседать, уплотняться, трансформироваться — это неизбежно. От нынешних 36 сантиметров уже через неделю, вероятно, останется только 20-25, но все равно это значительный снежный покров, с которым даже продолжительной недельной оттепели справиться будет непросто», — рассказал метеоролог.

ДТП и отмены рейсов

Мощный снегопад, который обрушился на Москву 3 декабря, стал одной из причин массового ДТП на Новорижском шоссе с участием 20 машин, никто не пострадал, движение в сторону столицы было перекрыто. Аварию также спровоцировала скользкая дорога. Дептранс Москвы рекомендовал отказаться от поездок на личном авто и пользоваться городским транспортом, который работает «штатно».

На дорогах в этот день произошли десятки мелких и крупных ДТП, а средняя скорость автомобилей в Москве, в том числе из-за резкого ухудшения видимости, составила 26 км/ч.

В понедельник, 4 декабря, в Дептрансе отчитались, что патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика, еще 42 забуксовавших грузовика вызволили эвакуаторы «Московского паркинга».

В ночь на 4 декабря и утром в понедельник в столичных аэропортах из-за непогоды задержали и отменили более 60 рейсов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сказал, что такие обильные снегопады, как правило, бывают в феврале. Несмотря на грядущие морозы, он пообещал москвичам на этой неделе «приятную, по-настоящему зимнюю погоду: ни сильного ветра, ни снегопадов, солнце, звезды и мороз».