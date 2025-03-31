Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал идею увеличения предельного возраста молодежи в России, сообщает ТАСС. Глава Минздрава назвал это предложение «вполне рациональным», отметив что многие страны уже приняли такое решение. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила RTVI, что в случае повышения возраста молодежи рассчитывать на расширение мер поддержки не стоит.

В России закон относит к молодежи граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Согласно обновленной в 2023 году классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодежью считаются лица в возрасте от 18 до 44 лет включительно. Лиц в возрасте от 45 до 59 лет ВОЗ относит к людям среднего возраста.

По словам Дмитриевой, Мурашко поддержал идею повышения возраста молодежи, потому что медицинское сообщество в этом вопросе исходит из собственных критериев и параметров здоровья. «Это ориентирует врачей на определенные показатели состояния здоровья», — отметила депутат.

Пока преждевременно говорить о возможных последствиях повышения возраста молодежи в России, считает Дмитриева.

«Рекомендации ВОЗ по возрасту носят медицинский характер. Есть медицинские, физиологические показатели, а есть социальные. Поэтому, на мой взгляд, пока что преждевременно говорить о том, кого относить к молодежи, кого считать молодым специалистом, молодым ученым, молодым предпринимателем, молодой семьей. Это все-таки определяется социальными показателями», — пояснила депутат.

В то же время в случае повышения возраста молодежи рассчитывать на расширение мер социальной поддержки не стоит, уверена Дмитриева.

«Рассчитывать на изменение законодательства и ждать распространения мер поддержки на граждан до 44 лет не только не стоит, но и нецелесообразно. А вот держать себя в форме с точки зрения здоровья — это правильно», — сказала член думского комитета по бюджету и налогам.

Поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет ранее предложил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». «Мне 36 [лет], хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40, я считаю. Знаю много коллег, друзей — с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет все только начинается», — сказал он.

Согласно результатам опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, идею повышения предельного возраста молодежи в России с 35 до 40 лет одобряют 36% россиян.

В ноябре 2024 года глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова предположила, что из-за роста продолжительности жизни молодыми скоро будут считаться люди в возрасте до 60 лет. В указе президента Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года говорится, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.