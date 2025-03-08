Жена 79-летнего народного артиста России Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила, что ее муж госпитализирован. При этом она отрицает, что он лежит в реанимации и находится в критическом состоянии. Заявление о состоянии юмориста его супруга сделала в соцсети Instagram*.

Появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Петросяна экстренно госпитализировали из дома с желудочно-кишечным кровотечением, положили в реанимацию и якобы готовятся оперировать, Брухунова назвала «фейком», не имеющим отношения к ее супругу.

«Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — сказала она на видео, добавив, что «все в штатном режиме».

О госпитализации Петросяна с внутренним кровотечением первыми сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал «112». Вскоре информацию о том, что артист в больнице в тяжелом состоянии, подтвердил источник ТАСС.

«Близкие вызвали медиков, а те забрали его в стационар. Петросян находится в шоковой реанимации. Медики пытаются стабилизировать его состояние, чтобы прооперировать пациента», — писал канал «112».

В мае 2023 года телеграм-каналы писали об экстренной госпитализации Петросяна, которому якобы вызвала скорую жена из-за плохого самочувствия и головокружения. Сам артист отрицал, что плохо себя чувствует, и назвал визит в больницу плановым.

В феврале 2024 года Петросяна госпитализировали на фоне перелома предплечья, полученного при падении во время прогулки. В больнице он, как утверждали СМИ, почувствовал ухудшение состояния, и у него диагностировали обострение гипертонической болезни. Перелом оказался сложным, со смещением, потребовалась операция с установкой металлических пластин.

В мае 2024 года Петросян впервые появился на публике после выписки из больницы, посетив премьеру фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».

В декабре 2024 года в интервью артист признавался, что ничего не делает для своего здоровья и никак не может найти время для того, чтобы пройти полноценное обследование.

* Деятельность компании Meta по распространению соцсети Instagram признана в России экстремистской и запрещена