Суд в Рязани лишил выплат и прав на льготы вдову участника СВО Георгия Костырко (позывной Варяг), не успевшего с ней развестись. Мать военнослужащего рассказала, что брак признали недействительным, а невестка изменяла ее сыну и не скрывала этого. Как отметила журналистка Анастасия Кашеварова, девушка якобы занималась эскортом, и предала героя спецоперации. Подробнее — в материале RTVI.

«Настоящий прецедент»

Как напомнило издание «РЗН.инфо», решение о расторжении брака Георгия Костырко с возлюбленной Ангелиной В. должно было вступить в силу еще 25 марта 2025 года, однако 9 марта бойца не стало. Его супруга вдруг передумала разводиться и обжаловала решение суда, чтобы получить выплаты за погибшего.

Суд в итоге признал развод действительным, а вдову военного лишил прав на льготы, отметили журналисты.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод. В итоге суд признал ее недостойной выплат и льгот жены героя СВО. Свидетели в суде подтвердили, что Георгий знал о ее изменах и хотел развестись. Это первый подобный случай в стране, настоящий прецедент. Скоро также вступит в силу закон, который мы инициировали в Госдуме против „черных вдов“», — рассказала мать военнослужащего Ольга Костырко.

Погибший служил в отряде «Ахмат-Спецназ» и участвовал в операции по освобождению Курской области «Труба».

«Вела свободный образ жизни»

Как рассказал РИА Новости юрист Андраник Григорян, суд установил, что вдова военнослужащего уже через пару месяцев после свадьбы «перестала считать себя замужней женщиной». Супруги фактически не жили вместе, потому что Георгий Костырко находился на фронте, а приезжал к супруге во время небольших отпусков.

«Вместо поддержки и помощи своего военнослужащего супруга, с конца октября 2024 года она уже вела свободный образ жизни, транслируя фрагменты такой жизни в соцсетях в компании других мужчин, подарки и цветы, которые она получала от них, также видео, в которых содержались фрагменты ее личной жизни интимного характера с другим мужчиной», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в ходе слушаний в суде удалось доказать, что у погибшего с Ангелиной В. «не велось общего хозяйства, общего быта, не имелось общенажитого имущества, не было общих детей».

«В открытую изменяла»

Журналистка Анастасия Кашеварова в телеграм-канале написала, что матери погибшего бойца удалось отстоять его честь. Она добавила, что служивший в «Ахмате» Георгий Костырко женился на девушке, «которая оказалась эскортницей».

«Варяг попал в любовную ловушку в августе 2024 года, женившись на 21-летней Ангелине Варюхиной. Брак продлился недолго. С 1 октября 2024 года прекратилось общение из-за измен и вульгарного поведения молодой супруги. Она в открытую изменяла и выставляла это в своих соцсетях», — отметила Кашеварова.

Она напомнила, что Варяг — один из тех героев, кто 8 марта прошел внутри газовой трубы и закрепился на окраине Суджи. Молодой человек погиб на следующий день, в его взвод прилетела ракета HIMARS.

«Когда Георгий погиб, Ангелина не принимала участие в организации похорон — все легло на плечи мамы и боевых товарищей. Ангелина лишь подала на все выплаты и раздел имущества, которое ей не принадлежит, а потом уехала с очередным любовником в Египет», — уточнила Кашеварова.

«Решила пойти в обход закона»

Мама Георгия Костырко обратилась в суд с иском о лишении прав на выплаты бывшей невестки и выиграла дело.

«Она (вдова военного. — RTVI) попыталась отменить решение суда о разводе, придумывала и продолжает придумывать небылицы и какие-то истории о своих действиях, подвигах, якобы оказанной помощи, в том числе якобы гуманитарной [помощи] военнослужащим, и представляя такие сведения как обоснование своей правовой позиции по судебному делу», — рассказала журналистка.

По ее словам, ни одну из «придуманных» вдовой Варяга историй не подтвердили в ходе судебного производства.

«Ангелина Варюхина злоупотребила правом. Она решила пойти в обход закона, придумывая ложные истории и подговаривая лжесвидетелей. Суд согласился со стороной заявителя, мамой погибшего бойца, и лишил нерадивую жену-трехнедельку прав на получение выплат и иных мер социальной поддержки, подлежащих в связи с гибелью военнослужащего», — констатировала Кашеварова.

«Хочу, чтобы меня ждала жена»

Как рассказывала «РЗН.инфо» мать Георгия Костырко, ее сын отправился на СВО в 2022 году, был командиром подразделения в спецназе «Ахмат» Минобороны России. В 2023 году в сети он познакомился со своей будущей женой, студенткой академии ФСИН. Впервые вживую они увиделись осенью, а уже в августе 2024-го поженились. Все это время Варяг находился на фронте, а с девушкой виделся во время десятидневных отпусков.

«Десять дней в отпусках она вела себя великолепно. Скромница такая, ну насколько она могла быть такой со своей грудью, губами и прочими выдающимися частями тела. В соцсетях же она вела себя как самка, привлекающая самцов. Без скромности выставляла свои прелести на всеобщее обозрение. И это в 21 год», — отмечала Ольга Костырко.

По ее словам, военный купил возлюбленной платье за 400 тысяч рублей, а также свадебные кольца с бриллиантами за 650 тысяч. Девушка хвасталась подарками в соцсетях, публикуя фотографии с ценниками.

«Гера говорил: „Мам, я хочу праздник, я хочу быть счастлив, чтобы меня ждала жена“. Я не могла идти против него, заставлять его нервничать или пытаться поссорить их. В итоге эта маленькая девочка оказалась акулой с большими зубами», — добавила собеседница издания.

Свадьбу, которую сыграли 23 августа, Ольга Костырко назвала «тусовкой». По ее словам, за торжество заплатили 2,5 млн рублей, а родственники невестки не соизволили даже поговорить с ней.

Через неделю после свадьбы, 31 августа, Георгий уехал на спецоперацию, а его супруга с матерью 2 сентября отправились отдыхать в Сочи, добавила Ольга. По ее словам, на юге девушка могла закрутить «роман с другим мужчиной».

«Он полез под пули»

В октябре у Ангелины и Георгия случился разлад. Военному позвонили друзья и рассказали, что видели его жену с молодым человеком.

«Уже после этого она перестала скрывать свои похождения и начала выкладывать фото и видео с другим мужчиной, букеты, любовные записки. Все это присылали мне знакомые, все это видел, конечно, и сын. Знакомые также ловили ее, когда она целовалась с неизвестным мужчиной около дома, где они вместе снимали квартиру», — рассказала мать погибшего бойца.

На фоне ревности Варяг перевелся из диверсионно-разведывательной группы в штурмовики.

«Он полез под пули. Он не дорожил своей безопасностью. Я не хочу никого обвинять, он сам полез под эти пули. Ему просто было очень тяжело», — добавила Ольга Костырко.

По ее словам, военный в декабре попросил помочь развестись с женой, пока он находится на фронте. Ангелина отказывалась давать развод, поэтому пришлось обращаться в суд.

Заседание состоялось 25 февраля, девушка согласилась развестись: как полагает Ольга Костырко, сын предложил ей «отступные». В итоге брак расторгли, но решение в законную силу должно было вступить лишь 25 марта. Варяг погиб в Курской области за две недели до этого — 9 марта. После этого девушка передумала разводиться и обжаловала решение суда.

«Всегда шел впереди!»

Штурмовики отряда спецназа «Ахмат» Минобороны России назвали своего командира Георгия Костырко боевым и бесстрашным.

«Всегда шел впереди! Берег своих бойцов! Рязанский парень, который отдал свою жизнь за свободу и справедливость! Варяг был спецназовцем телом и душой. Всегда хотел, чтобы наш штурмовой взвод был образцовым!» — рассказали о бойце его сослуживцы.

Они сделали статуэтку в память о Георгии Костырко. На фигурке солдата написано: «Варяг. Быть воином, жить вечно».