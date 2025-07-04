В городе Волжский под Волгоградом насмерть забили 33-летнего участника военной операции на Украине, кавалера ордена Мужества Сергея Сибиричева из Подмосковья, сообщает V1.RU. Тело мужчины со следами побоев нашли 2 июля в парке за гостиницей «Ахтуба» недалеко от памятника жертвам политических репрессий.

О найденном теле написали местные телеграм-каналы, в том числе «Жесть Волжский». Они показали фото оцепленной территории парка с сотрудниками полиции возле тела, накрытого белой тканью. Сайт «Блокнот Волгоград» уточняет со ссылкой на очевидцев, что на голове погибшего были множественные ссадины и травмы.

Как выяснил V1.RU, убитым оказался Сергей Сибиричев из города Раменское Московской области, который добровольно подписал контракт с Минобороны весной 2024 года. Это произошло после того, как в январе того же года он был осужден на восемь лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков через интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). Приговор вынес Кунцевский районный суд Москвы, он вступил в силу в феврале 2024 года.

«Как рассказала супруга погибшего, мужчина добровольно заключил контракт с Министерством обороны и, по зову сердца и Родины, отправился в зону СВО. На своих страницах в социальных сетях он часто публиковал фото с символикой “Шторм Z” и ЧВК “Вагнер”. Был неоднократно ранен, но вновь вставал в строй», — пишет портал.

В приговоре Кунцевского суда, который опубликован на его сайте, сказано, что осужденный холост.

По данным V1.RU, на военной службе у него был позывной «Сибирь». В Волжском, по словам жены, он находился во время очередного отпуска.

Как говорится в статье, была информация, что рядом с телом якобы нашли ветеранский жетон. Сообщений из официальных органов об этом случае не поступало.

Жена убитого рассказала V1.RU, что о смерти мужа ей сообщили в воинской части. В статье отмечается, что информация о гибели супруга стала для женщины «настоящим шоком», она «в ужасе» спрашивает: «Расскажите мне, что случилось?»

«Мне позвонили с воинской части и сообщили, что найдено тело мужа. Больше я ничего не знаю, что произошло. <…> Последний раз он выходил со мной на связь ночью 24 июня. Тогда муж отдыхал на море с другом. Как я поняла, это был его сослуживец. Но об этом друге я не знала ничего. Только сейчас от следователя узнала его фамилию. Муж тогда прислал мне „кружочек“, сказал, что любит меня. И всё», — рассказала порталу жена убитого.

По сведениям источника Vi1.RU, Сибиричев проводил отпуск с боевым товарищем из Волжского, к которому они поехали в гости после отдыха в Кабардино-Балкарии. Вместе они отмечали День ветерана боевых действий 1 июля. В ночь на 2 июля, после «серьезного злоупотребления» спиртным, между ними возникла ссора в парке, которая переросла в драку. В результате потасовки Сибиричев скончался.

Подозреваемого задержали утром по горячим следам, он полностью признал вину и раскаялся, при этом так и не смог назвать причину ссоры, говорится в статье.