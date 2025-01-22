Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет 22 января в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить жен мобилизованных преимущественным правом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата.

Предлагается внести изменения в закон «О статусе военнослужащих».

Кроме того, супруги мобилизованных в случае принятия законопроекта смогут приоритетно получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю заработную плату на весь период учебы.

По словам авторов законопроекта, такой шаг позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных, «защищающих Родину на линии боевого соприкосновения».

«Мы не можем позволить, чтобы жены мобилизованных сталкивались с проблемами при трудоустройстве, и уж тем более стояли под угрозой увольнения из-за того, что работодатель решил сократить штат сотрудников», — сказал замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.

По его словам, пока военнослужащие выполняют поставленную задачу, государство должно позаботиться об их семьях, дать условия для профессионального развития их жен, защитить их от сокращения, предоставить возможность карьерного роста, гарантии и полную уверенность в завтрашнем дне.

Накануне, 21 января, депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненных участников военной операции. В пояснительной записке говорится, что для них продолжительность отпуска вырастет до 35 календарных дней в год.

В конце августа RTVI узнал, что военнослужащие, которые получили государственную награду за выполнение задач в ходе проведения военной операции, смогут не платить по кредитным договорам.