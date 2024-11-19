В Тбилиси спецназ разогнал палаточный лагерь у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета (ТГУ), где собрались несогласные с результатами парламентских выборов. В разгоне участвовали сотни силовиков, пишет Paper Kartuli.

Зачистка территории палаточного лагеря началась утром 19 ноября. Перед этим МВД выпустило заявление о том, что протестующие не могут перекрывать проезжую часть, если это происходит не из-за количества участников акции. Кроме того, дорогу запрещено блокировать транспортными средствами, различными сооружениями и предметами.

В ведомстве подчеркнули, что свобода собраний и выражения мнений не предусматривает право на «преднамеренное нарушение дорожного движения и привычного ритма жизни граждан».

«Согласно статье 13 закона Грузии «О собраниях и манифестациях», организаторам и участникам собраний/манифестаций будет предоставлен 15-минутный период для принятия всех необходимых мер по открытию проезжей части и восстановлению движения», — предупреждали в МВД.

Заместитель главы патрульной полиции Каха Бухрадзе уточнил, что правоохранители решили разогнать палаточный городок, поскольку через 112 поступило около 50-100 сообщений от людей с призывом расчистить дорогу, которая была «парализована в течение двух дней.

«Люди не могли пойти на работу», — пояснил Бухрадзе.

Он добавил, что полицейских защищают права всех граждан, в том числе участников акции. Силовики дали митингующим время для освобождения территории, подчеркнул Бухрадзе.

Задержанные и пострадавшие

В результате разгона часть протестующих оттеснили на проспект Меликишвили, где произошло несколько задержаний. Как отмечает Paper Kartuli, участники акции не сопротивлялись оттеснению, но пытались предотвратить задержания. В результате пострадали как минимум три человека, одному из них потребовалась срочная медицинская помощь, передает корреспондент издания.

JAMnews пишет, что протестующих начали задерживать «жестко и рандомно», что «разозлило» участников акции.

NEWSGEORGIA со ссылкой на правозащитные организации утверждает, что во время разгона палаточного городка были задержаны 12 человек. В их числе оказался оператор оппозиционного канала Mtavari Сергий Барамидзе, позднее его и двух женщин отпустили под расписку.

По данным телеграм-канала, задержанных развезли по разным отделениям полиции, адвокаты устанавливают их местонахождение.

Точное количество задержанных и пострадавших пока неизвестно. Как отмечает NEWSGEORGIA, известно как минимум двум участникам акции потребовалась госпитализация.

Телеканал Publika указывает, что во время разгонов несколько сотрудников полиции разбили оператору Mtavari Сергию Барамидзе камеру. Кроме того, у него поврежден глаз. В разговоре с телеканалом он заявил, что пострадавший глаз не видит.

Также, по данным Publika, была избита журналистка «Общественного» Миндия Габадзе. Оппозиционная партия «Ахали» сообщила, что в больницу попал их член Ника Квитатиани.

«Мобильный протест»

Лидеры оппозиции в Тбилиси объявили «мобильный протест». «Продолжаем двигаться, держим дистанцию от полиции, ни в коем случае не вступаем с ними в конфронтацию и не даем им повода для задержаний», — обратился к участникам акции обратился лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Гиорги Вашадзе.

Акция «Верни свой голос» в знак протеста против результатов октябрьских парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», началась вечером 17 ноября. Протестующие разбили у корпуса ТГУ палаточный лагерь и перекрыли улицы. Изначально акция должна была продлиться 24 часа, но 18 ноября лидеры оппозиции заявили о ее предложении.

Один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия отметил, что протест не прекратится пока не назначат новые выборы. «Мы освободим эту страну без применения силы», — подчеркнул он.