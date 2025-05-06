Объект, похожий на часть ракеты, застрял в балконе жилого дома в подмосковном Подольске, рассказали РИАМО в администрации городского округа. Снимки застрявшего фрагмента публикуют «Осторожно, новости», MSK1.RU и местные телеграм-каналы.

Телеграм-канал «Подольск» пишет, что объект застрял в балконе жилого дома по адресу Ленинградская улица 13/20. «Осторожно, новости» и MSK1.RU со ссылкой на очевидцев утверждают, что речь идет о части разгонного блока зенитного ракетного комплекса, «который использовался для сбития украинского беспилотника». Официально эта информация не подтверждалась.

В «Дежурной» аптеке, которая находится на первом этаже пострадавшего дома, рассказали «Осторожно, новости», что ее эвакуировали еще ночью. Местные жители уточнили, что во время атаки беспилотников на московский регион в ночь на 6 мая они слышали два мощных взрыва. Фрагмент боеприпаса они заметили в балконе около 10:00. После чего стало известно об эвакуации жильцов и оцеплении территории вокруг дома.

Около 13:00 сотрудник «Дежурной» аптеки рассказал MSK1.RU, что оцепление снимают и «скоро можно будет открываться». Телеграм-канал «Подольск» отметил, что в это же время объект достали из балкона жилого дома — опасности он не представляет. Его должны отправить на экспертизу. В РИАМО подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС Подмосковья в беседе с «Осторожно, новости» сообщили, что «никакие спасательные подразделения не привлекаются» и предложили задавать все вопросы в Минобороны.