В выходные дни в столице ожидается резкое понижение температуры до +12 градусов, дожди и усиление ветра сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Ожидается нормализация погоды в Москве после таких экстремально высоких температур. В выходные температура воздуха составит 12—16 градусов тепла днем, и 2—7 градусов тепла ночью», — рассказал синоптик.

Он также отметил, что в пятницу ожидается достаточно высокое атмосферное давление.

«Также в выходные прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер. В начале следующей недели осадки не прекратятся, а сильный ветер в понедельник будет достигать 18 метров в секунду», — сказал Шувалов.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем 12 апреля ожидается до 16 градусов тепла и небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, ветер 5-10 м/с.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода в Москве летом будет переменчивой, три летних месяца могут быть в среднем немного теплее нормы.

Длительных дождей ожидать также не следует, предупредил Леус. По его прогнозу, осадки будут короткими и интенсивными.