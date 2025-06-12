Жители Республики Алтай вышли на протесты против главы региона Андрея Турчака, перекрыв трассу на перевале Чике-Таман. Об этом сообщает «Сибирский экспресс».

По данным телеграм-канала, активисты выступили за сохранение двухуровневой системы местного самоуправления, и потребовали отставки экс-депутата Госдумы Александра Прокопьева, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности главы правительства республики.

Среди прочего протестующие обратились к президенту России Владимиру Путину, призвав его «остановить беспредел Турчака и Прокопьева». На видео один из мужчин говорит: «Отправляйте Путину в Москву».

Жители сообщили, что пока никого не задержали. По их словам, полиции «очень далеко» ехать до перевала, сообщает «Сибирский экспресс».

Сам Турчак протесты не комментировал. В своем телеграм-канале он поделился новостями о раскрытии схемы захвата земельных участков для строительства туристических объектов.

11 июня в Горно-Алтайске прошел митинг памяти первого главы Республики Алтай Валерия Чаптынова. Его вдова Антонина Чаптынова выступила с речью, в которой резко раскритиковала действия Турчака, заявив, что начатый им снос построек и борьба с «дроблением» и переводом сельхозземель усугубляют ситуацию в регионе.

«Люди строятся на землях не от хорошей жизни. На это их толкает безработица. <…> Он не с того начал, ему надо перестроиться сейчас», — заявила Чаптынова на видео, которое опубликовала местная активистка Аруна Арна.

О «земельной амнистии» и перестановках в правительстве

В марте, как сообщал «Коммерсантъ», власти Республики Алтай подвели итоги первого этапа «земельной амнистии». Эта программа была направлена на легализацию незаконно построенных гостиниц и баз отдыха. Однако 718 владельцев таких объектов не воспользовались возможностью подать заявление на легализацию. По словам Турчака, эффективность сноса оставшихся незаконных строений станет для глав муниципалитетов «индикатором порядочности».

По мнению регионального министерства экономического развития, «земельная амнистия» принесет в республиканский бюджет 65 миллионов рублей, а местные бюджеты пополнятся на 200-600 миллионов рублей за счет туристического налога. Этот налог, вводимый муниципалитетами, платят средства размещения, зарегистрированные в реестре.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак призвал ускорить процесс сноса объектов. Он подчеркнул, что нужно «молниеносно» снести все, что не требует решения суда. Это, по его словам, должно стать уроком для тех, кто еще думает, что это их не касается.

Турчак заявил, что у него есть информация о том, что в некоторых районах местные власти скрывали собственников и операторов туристических объектов. Он поручил главам муниципалитетов немедленно разобраться в ситуации.

9 июня глава Республики Алтай отправил в отставку правительство, назначив Прокопьева и. о. председателя правительства (ранее такой должности в регионе не было, республиканский кабмин подчинялся главе субъекта).

В 2024 году Прокопьев досрочно покинул пост депутата Госдумы и переехал в Горно-Алтайск. Он сын Ларисы Прокопьевой, основательницы фармацевтической компании «Эвалар», одного из лидеров на рынке биологически активных добавок в России. До работы в Госдуме он был директором по стратегическому развитию «Эвалара».

Турчак стал врио главы Республики Алтай 4 июня 2024 года. На сентябрьских выборах он одержал победу, набрав 74,09% голосов. До этого он работал первым вице-спикером Совета Федерации и был секретарем генсовета «Единой России».