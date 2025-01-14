Жители Воронежской и Ростовской областей пожаловались на задержки СМС-оповещений об опасности атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этой проблемой они обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

«Пишут, что в Ростовской и Воронежской областях смс с информацией об атаке БПЛА приходят с большой задержкой. Уже не в первый раз такие письма приходят», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

К посту Мизулина прикрепила обращение, в котором говорится о проблемах в Ростовской области. Местные жители жалуются, что они якобы получают оповещения об опасности дронов и ракет «спустя пять часов [после атаки]».

«У нас так всю ночь над домом летали дроны, а смс [с оповещением об опасности] пришло только в 7 утра», — говорится в опубликованном Мизулиной сообщении.

Власти Воронежской области объяснили задержку СМС-оповещений ограниченными техническими возможностями операторов связи по одновременной по рассылке сообщений одновременно большому количеству абонентов.

«В то же время в Воронежской области созданы максимальные условия для охвата населения оповещением», — сказали в пресс-службе облправительства.

Помимо СМС, оповещения об опасности оперативно распространяются в телеграм-каналах губернатора и глав администраций, уведомлениях приложения МЧС России, на страницах в соцсетях региональных органов власти и органов местного самоуправления.

«На случай обострения обстановки проводится постоянная модернизация систем звукового оповещения и их регулярные проверки. При необходимости будет задействован телевизионный сигнал и иные средства оповещения», — заверили воронежские власти.

Жители Ростовской области заявили о том, что они узнают об атаке БПЛА только после того, как она уже прошла, еще в начале декабря. В ответ на их жалобы глава администрации Таганрога Светлана Камбулова объяснила, что сирены включают, только если есть угроза для гражданского населения.

Вместе с тем она попросила местных жителей оперативнее реагировать на сигнал тревоги.

«Мы увидели на прошлой неделе, когда сирена была запущена: мы как шли по улицам, так и продолжали идти, как ехали на машинах, так и продолжали ехать», — приводит слова чиновницы 161.Ру.

Адреса укрытий она порекомендовала искать на сайте горадминистрации и заверила, что власти будут проводить «тренировки со всеми ответственными за ключ и эти помещения», чтобы они были своевременно открыты.

В марте 2024 года глава МЧС России Александр Куренков назвал домофоны перспективной частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он объяснил, что с помощью этой системы можно не только оповестить население об опасности, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности.

В конце декабря Куренков подтвердил, что россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях в том числе через домофоны. При этом он отметил, что они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание.

Глава МЧС подчеркнул, что домофоны уже используются для экстренного информирования жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, где на фоне военной операции на Украине введен режим КТО, а в Белгородской и Курской областях — также режим ЧС федерального уровня. Также подключение такой системы оповещения протестировали в Петербурге, Липецкой, Владимирской областях и в Пермском крае.