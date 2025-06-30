В Амурской области суд арестовал местного жителя, которого обвиняют в покушении на совершение террористического акта (ч. 1, ст. 205 УК), пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-релиз регионального УФСБ.

Мужчину задержали накануне при попытке поджога здания военного комиссариата в целях воспрепятствования отправке военнослужащих в зону военной операции.

По данным спецслужбы, фигурант был активным участником проукраинского телеграм-канала. Деятельность задержанного пресекли сотрудники амурской УФСБ совместно с УФСБ по Восточному военному округу, а также с региональным Центром по противодействию экстремизму УМВД России.

Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении него продолжаются.

27 июня ФСБ задержала 48-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая по заданию украинских спецслужб собирала информацию о российских военных. Женщина рассказала, что ее «попросили» делать это, а о последствиях она не думала.

В этот же день силовики задержали еще двоих мужчин. Первый — сотрудник одного из региональных государственных учреждений в Мелитополе, собирал персональные данные жителей Запорожской области для дальнейшей их передачи украинским спецслужбам. Второй — житель Симферопольского района — по заданию куратора из СБУ собирал информацию о транспортной прокуратуре Крыма и воинских частях.