Верховный суд Хакасии приговорил жителя республики к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год по делу о госизмене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Хакасия установлен безработный житель г. Абазы 1995 года рождения, который в ноябре 2022 года совершил денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УФСБ по Хакасии сообщили, что мужчина признал свою вину. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске подтвердил приговор суда первой инстанции и отклонил жалобы осужденного и его адвоката на смягчение наказания.

В сообщении апелляционного суда от 27 мая уточняется, что несогласный с проведением специальной военной операции мужчина осенью 2022 года покинул Россию, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации. С этой целью он выехал из Абакана в Турцию, откуда перечислил деньги ВСУ.

«По возвращении в 2024 году в Россию П.М.И. был задержан и привлечен к уголовной ответственности за государственную измену, совершенную на территории Турецкой Республики», — отметили в пресс-службе суда.

В январе заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в разговоре с RTVI объяснил рост числа задержаний по статье о государственной измене с запросом общества, обеспокоенного увеличением интенсивности атак со стороны Украины.