Оренбургский областной суд приговорил 31-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима. По версии ФСБ, мужчина передал персональные данные российские военнослужащих Федеральному бюро расследований США.

Мужчина был задержан в январе 2023 года «за оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности» России. В результате следственных действий силовики подтвердили, что мужчина установил «конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб США».

Оренбуржца признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК) и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 5 ст. 274.1 УК). Пока приговор в законную силу не вступил.

В ноябре к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене приговорили инженера-технолога АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Данила Мухаметова.

По версии следствия, Мухаметов вместе с женой Викторией за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. передали украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера. Данные могли быть использованы против российской армии в период проведения военных действий. На допросе пара сказала, что на полученные средства они планировали «просто жить».