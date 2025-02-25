Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии и штрафу в 150 тыс. рублей жителя подмосковного Домодедово. Обвиняемый собирал информацию о российском комплексе ПВО в Подольске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Мужчину признали виновным в приготовлении к совершению теракта, помощи террористической деятельности, контрабанде и незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.

«Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово <…> Вторым Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 11 апреля 2024 года осужденный снимал зенитный ракетно-пушечный комплекс ПВО в Подольске. Он отправил полученные данные «украинским кураторам» для наведения беспилотников.

Как отмечают в ведомстве, в 2017 году фигурант дела незаконно перевез из Украины через границу РФ оружие, которое хранил по месту жительства. Мужчина изготовил боеприпасы к огнестрельному оружию, планируя совершение теракта для «дестабилизации органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей».

Ранее сегодня стало известно, что пятерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обвинили в попытке устроить теракт в воинской части в подмосковной Балашихе. Задержанных арестовали, их дело по существу начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Всем пятерым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).