В выходные в центр европейской части России вернется июльская жара, воздух прогреется до 28 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса», — отметил синоптик.

В Москве и соседних областях в пятницу, по словам Вильфанда, температура будет около 23-24 градусов, в субботу ночные температуры повысятся до 10-12 градусов, днем — 25-27. В воскресенье ночью температура достигнет 15 градусов, днем — до 28, добавил метеоролог.

Вильфанд предупредил, что в выходные возможен кратковременный дождь.

«Дальше — устойчивый период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно», — отметил он.

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РИА Новости также привела данные, что на выходных в столицу вернется жаркая погода. По ее словам, минимальная температура ночью в Москве будет в пределах «где-то плюс 13 — плюс 15 градусов», а в Подмосковье — «плюс 10 — плюс 15».

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов ранее рассказал, что на следующей неделе (19-25 августа) в Москву может вернуться жара.

В начале августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что москвичей в сентябре ожидает классическое бабье лето. Он также отметил, что вероятность возвращения аномальной жары в августе минимальна.