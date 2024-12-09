Правительство России решило предоставить жителям Курской области отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина.

Отсрочка распространяется на налоги, которые нужно оплачивать в текущем году. По решению кабмина, их можно будет погасить до 1 декабря 2025 года.

Согласно документу, правом на отложенные платежи смогут воспользоваться граждане, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области или местность с режимом контртеррористической операции и решением об отселении. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству Курской области составить перечень этих территорий.

Постановление было подписано 7 декабря и вступило в законную силу со дня опубликования.

В начале сентября аналогичное решение о предоставлении отсрочки на уплату налогов и страховых взносов правительство приняло в отношении предпринимателей приграничных районов Курской области. Мера позволит бизнесменам внести платежи не до конца 2024 года, а до августа 2025 года. Также в течение года приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесений решений о банковских переводах этих предпринимателей.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои. Почти 150 тыс. человек из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам региональных властей, восстановление Курской области обойдется более чем в 700 млрд рублей.