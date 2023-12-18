Избирательные комиссии новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — рассматривают возможность голосования на выборах президента России в марте 2024 года по украинскому паспорту, рассказала «Известиям» председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. По такому принципу жители этих регионов уже голосовали во время единого дня голосования в сентябре 2023 года.

Захарова объяснила, что такая мера необходима в связи с тем, что не все жители этих регионов успели получить российский паспорт. Кроме того, по ее словам, документ мог быть уничтожен в результате «вражеских обстрелов», которые «практически не прекращаются на территории Херсонской области».

«У нас пока еще такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — подчеркнула Захарова.

Зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова подтвердила, что возможность избирателей проголосовать на президентских выборах России по украинскому паспорту «находится на стадии проекта». С перечнем документов, которые можно будет использовать на голосовании в марте, еще не определились и в Запорожской области, рассказали в региональном избиркоме «Известиям». По словам сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, окончательное решение будет принято после проведения анализа перечня документов, которые сейчас фактических используются в регионах. После этого составят актуальный список, в соответствии с которым можно будет голосовать в марте.

«Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк указывают, что с октября 2022 года российский паспорт получили более 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий отметил, что в республике есть определенное количество людей, которые пока не смогли получить документ. «Процесс бюрократический, имеет определенные сроки начала, течения и окончания», — объяснил он.

«Есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт РФ. Но независимо от этого в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении [новых регионов в состав РФ] они являются гражданами России. Лишить их активного избирательного права — я думаю, это бесчеловечно. И никто не имеет таких полномочий», — подчеркнул зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.