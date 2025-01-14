Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, находящийся с визитом в России, посетил московский супермаркет сети «Ашан». На своей странице в Facebook* он опубликовал видео, на котором оценивает ассортимент в магазине.

«За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», — говорит Данко в ролике (цитата по BFM).

«Ашан», который посетил Данко, расположен в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле. В опубликованном ролике депутат гуляет по супермаркету, изучая стоимость различных продуктов: овощей, газировки, конфет, сыров, полуфабрикатов и выпечки.

По словам Данко, в супермаркете он обнаружил большой ассортимент продукции и невысокие цены. Он рассказал, что никогда не видел такого количества творожных сыров. На полках, по его подсчетам, оказалось около 50 видов сливочного масла и 40 видов молока.

Также Данко отметил стоимость сосисок. «139 рублей, что примерно равно €1,40. Так что, когда вы покупаете это, вы платите €1,40 за эту огромную пачку сосисок! Это то, что я бы взял с собой домой», — сказал он.

Помимо продукции в супермаркете, Данко показал другие магазины, расположенные в ТЦ. В частности, магазин косметики французской сети Yves Rocher. «Те французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают. Но не только они», — сказал депутат в конце ролика.

Следом он опубликовал видео, на котором показал рестораны быстрого питания: Rostic’s, «Вкусно и точка» и «Бургер Кинг».

«Несмотря на санкции, западные компании по-прежнему продают фастфуд в России. Убедитесь в этом сами», — подписал ролик депутат.

Ранее видео из московского «Ашана» публиковал американский журналист Такер Карлсон. Он посетил продуктовый магазин, расположенный в ТЦ «Гагаринский». Журналист объяснил, что решил посетить супермаркет из-за утверждений о том, что «санкции в отношении России оказали разрушительное воздействие на ее экономику». Однако, по его словам, он и его съемочная группа обнаружили «совершенно иную ситуацию» после похода в магазин.

В магазине Карлсон купил хлеб, фрукты, муку, вино и другие продукты, которые, по его подсчетам, могла бы купить семья из четырех человек на неделю. Продуктовая корзина ему обошлась примерно в $104. При этом в США он бы отдал за эти же продукты более $400, заявил Карлсон.

Среди прочего, журналист удивился наличию в московском супермаркете товаров, которые попали под санкции, в том числе батончиков Mars, Twix и Snickers. «Мне кажется, все это должно быть запрещено законом», — с иронией отметил он.

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