Бывшая жена журналиста Андрея Караулова* Юлия Мареева, участвуя в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1», обвинила экс-супруга в том, что он при разводе угрозами вынудил ее отказаться от раздела имущества. Сам Караулов* утверждает, что это «от первого и до последнего слова клевета», а Мареева якобы пытается организовать его преследование.

В интервью Малахову Мареева заявила, что в период их брака Караулов* приводил домой «девочек с низкой социальной ответственностью, каждый вечер по одной, по две, по три», обещал им «миллион в месяц», но «никогда не платил».

Бывшая жена журналиста также утверждала, что его мать подарила ей четыре квартиры и другое имущество общей стоимостью 1,5 млрд рублей, отблагодарив таким образом за заботу и уход. Однако, по ее словам, после развода ей пришлось под давлением подписать документы об отказе от этого подарка.

«У меня оказались заблокированы все карты, я не могла ничего сделать. Потом позвонил управляющий и сказал: «Либо подписываем все документы, либо ты вообще больше ничего не увидишь». Я поехала домой, а там уже машина с пятью огромными мужиками. Мне звонят по телефону: «Вот мама твоя сейчас выйдет — и ты останешься без мамы»», — заявила Мареева в студии и разрыдалась.

Караулов* на своем YouTube-канале опубликовал аудиозапись разговора, в ходе которого некая женщина (как он утверждает, это Мареева) обсуждает с собеседницей, называя ее «адвокатом и юристом», возможность организовать уголовное преследование бывшего мужа с целью завладеть его квартирами. Ролик, по словам журналиста, распространяется в Сети и был прислан ему «добрыми людьми» из числа подписчиков.

На записи женщина рассуждает о возможности «попробовать заручиться где-то там поддержкой, если его [Караулова*] хотят утопить», и упоминает, что «предлагала бабки Гусевскому». Сам журналист заявил, что речь идет о его друге Сергее Гусевском, которому Мареева якобы пыталась заплатить за ложные показания против него.

По словам Караулова*, свою бывшую жену он «семь лет не видел», а в связи с ее появлением у Малахова «предупредил руководителя телеканала и корпорации» о том, что она может оклеветать его в студии. Он также заявляет, что судился с Мареевой несколько лет, и в итоге суд признал все ее обвинения в его адрес «фуфлоганом».

Взаимные претензии бывших супругов

«Ей было мало при разводе, не все она взяла, ей нужны были квартиры мамы, которые я получил по наследству», — формулирует Караулов* суть претензий экс-супруги.

В 2013 году уроженка Киева Юлия Мареева, будучи студенткой РГГУ, вышла замуж за Караулова*, который старше ее на 32 года, и стала его четвертой женой. Ее большой портрет висел в студии программы «Момент истины», за которую журналист получил премию ТЭФИ.

В 2017 году Мареева обратилась к юристам, заявив, что Караулов* вынудил ее подписать брачный договор, устанавливающий режим раздельной собственности супругов. По этому договору жена журналиста потеряла право на имущество, приобретенное Карауловым* в период брака, — «12 объектов недвижимости в Москве, четыре автомобиля, предметы антиквариата, ювелирные украшения и другие дорогостоящие вещи». Мареева подала на бывшего мужа в суд.

В 2018 году в соцсетях было опубликовано обращение, якобы направленное Карауловым* главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем говорилось, что журналист опасается за свою жизнь, поскольку Мареева ранее обращалась к их общему знакомому с просьбой подыскать киллера для его убийства, а теперь «находится в Киеве и ищет убийцу среди бандеровцев». В 2019 году Караулов* в одном из интервью заявил, что действительно писал заявление на имя Колокольцева, но оно было выкрано и опубликовано.

Обвинения в попытке организации заказного убийства журналист выдвигал в адрес бывшей жены и на ток-шоу Малахова «Пусть говорят». После этого Мареева подала к бывшему мужу гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, ее требования были удовлетворены частично.

Уголовные дела Караулова

В начале ноября 2022 года Караулов* заявил RTVI, что в его доме под Наро-Фоминском прошли обыски по уголовному делу о клевете. Он утверждал, что заявление на него написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

На следующий день официальный представитель «Ростеха» заявил, что некоторые материалы Караулова* нанесли вред репутации Чемезова, а «информационная кампания, развернутая на его ресурсах, имела <…> признаки клеветы», поскольку представляла собой «слухи и домыслы, оторванные от реальности».

Сам Караулов сообщил телеграм-каналу Mash, что на момент проведения обыска уже месяц как находился в Дубае, куда поехал на лечение. Он утверждал, что ему должны сделать операцию, но из-за опасений по поводу нагрузки на сердце велели сначала сбросить вес. «Я уже похудел на три килограмма — надо еще десять сбросить. Потом будут решать, что со мной делать», — рассказал журналист.

В марте 2023 года в отношении Караулова* возбудили еще одно дело о клевете — на сей раз по заявлению режиссера Никиты Михалкова. В его адрес журналист выдвигал публичные обвинения в вырубке лесов в Нижегородской области.

В апреле «Коммерсантъ» сообщил, что на Караулова* также завели дело о незаконной предпринимательской деятельности: по версии следствия, на журналиста и его родных оформлено около 50 квартир в Москве, которые на протяжении четырех лет нелегально сдавались в аренду через третьих лиц.

В июне Следственный комитет объединил дела по заявлениям Чемезова и Михалкова в общее производство, которое было приостановлено. В конце месяца Караулов* был внесен в реестр иноагентов.

В сентябре журналист пытался оспорить в Мосгорсуде арест своих московских квартир, но жалоба его защиты была отклонена.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов