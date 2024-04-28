Работавший на агентство Associated Press (AP) журналист Сергей Карелин арестован в Мурманской области по подозрению в подготовке материалов для «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Его задержали вечером 26 апреля, пишет AP.

По данным агентства, Карелин «как минимум два месяца» будет находиться под стражей. За предполагаемое участие в экстремистской организации ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Свою вину журналист отрицает.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении агентства.

Сергею Карелину 41 год, у него два гражданства — российское и израильское. Ранее журналист работал оператором на немецком Deutsche Welle**, вещание которого запрещено в России с февраля 2022 года. ФБК*, по данным Associated Press, заказывал Карелину материалы для YouTube-канала.

Британская газета The Guardian связывает между собой аресты Карелина и его коллеги Константина Габова, который как внештатный продюсер сотрудничал со многими организациями, включая агентство Reuters. Пресс-служба судов Москвы сообщила, что ему вменяют участие в «экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК) за подготовку фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале соратников Навального***.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы поместил Габова в СИЗО до 27 июня. Свою вину журналист, как и Карелин, отрицает. В Reuters решение суда о его аресте не комментировали.

Габов также работал в Deutsche Welle**, на телеканалах МИР, «Москва 24» и «Белсат», который вещает из Польши. В 2021 году МВД Беларуси признало интернет-ресурсы «Белсата» экстремистским формированием.

AP отмечает, что уже несколько журналистов в России арестованы из-за освещения деятельности Навального***. В их число агентство включает Антонину Фаворскую (Кравцову) из SOTAvision**. В конце марта Басманный районный суд Москвы отправил ее в СИЗО до 28 мая по статье об участии в экстремистском сообществе. В пресс-службе суда уточнили, что журналистку обвиняют в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов для ФБК*.

Бывшая пресс-секретарь Навального*** Кира Ярмыш** заявила, что Фаворская никогда ничего не публиковала для ФБК*. На суде журналистка сообщила, что в ходе обыска у нее дома изъяли «четыре резиновых уточки». Дело против нее Фаворская назвала абсурдным и связала со своей статьей «о том, как Навального*** пытали». Она требовала провести слушание в открытом режиме, с присутствием СМИ, но суд был закрытым.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена

** Внесен/а/о Минюстом России в реестр иностранных агентов

*** Внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов