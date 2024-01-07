Автор «Ленты.ру» и онлайн-журнала «Рабкор» Александр Рыбин был найден мертвым около трассы в районе города Шахты Ростовской области. Об этом 7 января сообщил «Рабкор» со ссылкой на мать журналиста и его друга.

Причина смерти не уточняется. «Рабкор» отметил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Мы продолжаем изучать информацию для выяснения обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.

Александр Рыбин — этнограф, журналист, политический обозреватель, путешественник. Он сотрудничал с различными изданиями в России и Таджикистане.

Как пишет «Лента.ру», Рыбин долгое время был внештатным автором портала. Его материалы были посвящены событиям на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествиям. В частности, в декабре выпустила текст Рыбина, посвященный САВАК — иранской спецслужбе времен правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

В последнее время Рыбин был постоянным автором издания «Рабкор» социолога Бориса Кагарлицкого*.

6 января в Краснодаре нашли тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой. Причиной смерти могло стать отравление.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов