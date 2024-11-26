Суд в Чите приговорил к четырем годам лишения свободы журналистку Нику Новак — ее обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщила РБК адвокат Новак Юлия Кузнецова.

Дело слушалось в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. Журналистку осудили по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Как отмечает «Чита.Ру», по версии следствия, Новак сотрудничала с иностранным СМИ, по заданию которого помогала готовить недостоверные материалы, дискредитирующие российские вооруженные силы и органы государственной власти.

«Указанные действия были направлены на нанесение репутационного ущерба Российской Федерации и дестабилизации общественно-политической обстановки в период проведения СВО», — говорится в сообщении ведомства.

Нику Новак арестовали в декабре 2023 года в Москве, в октябре 2024 года ее доставили в Читу, где ее начали судить в Забайкальском краевом суде. При этом суд называл девушку «представителем иностранной организации».

Ника Новак родилась в 1992 году в городе Краснокаменск. С 2010 по 2015 год она училась на юриста в Забайкальском государственном университете, в то же время начала увлекаться журналистикой.

В 2014-2015 годах она была корреспондентом в Донбассе, затем вернулась в Забайкалье, где работала в местных СМИ: корреспондентом телеканала ЗабТВ, выпускающим редактором сайта ChitaMedia и исполняющим обязанности главного редактора портала Zab.ru.

В Чите Новак создала поэтический клуб «Одаренные», который закрылся после ареста журналистки. Среди прочего, девушка публиковала авторские стихи во «ВКонтакте» под названием «Lady N: творчество Ники Новак». В некоторых ее произведениях можно увидеть отсылки к военному конфликту на Украине. Последняя публикация в группе датирована 6 июня 2023 года.