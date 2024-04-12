Олимпийские игры должны проводиться в соответствии с хартией — между спортсменами без флагов и гимнов, а не между странами, заявила «Ленте.ру» депутат Государственной думы Светлана Журова. Такое предложение она адресовала Международному олимпийскому комитету (МОК).

«И тогда Олимпиада станет мощным, серьезным форумом, где спортсмены будут выступать без флагов, в индивидуальном порядке. Состязаться будут лучшие из лучших», — предложила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

По словам Журовой, с флагами можно приезжать на организуемые в России «Игры дружбы», а Олимпиада должна стать «мощнейшим коммерческим соревнованием» со множеством спонсоров и выходом многих видов спорта на новый уровень.

«Может, будут какие-то клубные, групповые соревнования. Те же футбол или хоккей, например, это вывело бы на новый уровень. Сейчас олимпийские турниры по футболу почти никто не смотрит, и мало кто мог бы сказать, кто победил на прошлых соревнованиях», — констатировала депутат.

Ранее глава МОК Томас Бах предупредил, что участники «Игр дружбы», которые состоятся в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, могут столкнуться с проблемами при дальнейшем участии в Олимпийских играх.

Ближайшая Олимпиада состоится летом 2024 года в Париже. Российские спортсмены смогут участвовать в ней только в «индивидуальном нейтральном» статусе. Допуск получили те, кто не имеет отношения к силовым структурам и не высказывался в поддержку российской военной операции на Украине.