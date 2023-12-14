Международный олимпийский комитет изменил данные о численности российских спортсменов, получивших допуск к участию в парижской летней Олимпиаде 2024 года: ранее сообщалось, что их восемь, теперь — что шесть. В релизе МОК появилась пометка о внесенной правке.

О допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года МОК сообщил 8 декабря. В специальном релизе комитет уточнял, что необходимую квалификацию прошли восемь граждан России и трое граждан Беларуси, которые смогут выступать в «индивидуальном нейтральном» статусе.

13 декабря текст релиза подвергся изменению. Общее число допущенных к Играм-2024 российских и белорусских спортсменов осталось прежним — 11 человек, но соотношение изменилось: граждан России — шестеро, граждан Беларуси — пятеро. Причина изменения не указана.

Международный олимпийский комитет согласился допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2024 в качестве «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), если они прошли квалификацию по регламенту представляемых ими международных федераций. Им придется выступать в белой или однотонной форме с аббревиатурой AIN или специальной эмблемой, которую должен утвердить МОК.

Рекомендацию допустить атлетов из России и Беларуси к парижской Олимпиаде под нейтральным флагом МОК выпустил 28 марта. В качестве одного из условий было указано, что эти спортсмены не должны поддерживать российскую военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали эти требования неприемлемыми и обвинили международный комитет в дискриминации.

О возможности допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом МОК заявлял еще в январе 2023 года. Причиной стало заявление специальных докладчиков ООН по правам человека, которые выразили обеспокоенность возможной дискриминацией спортсменов.

В январском коммюнике Исполкома МОК говорилось, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участие в соревнованиях только из-за его паспорта», и «правительства не должны решать, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать, а какие — нет». Однако власти более 30 стран выступили против такого подхода.