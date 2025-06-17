Среди предков нового папы римского Льва XIV были рабовладельцы и темнокожие. А еще Роберт Френсис Превост приходится родственником Мадонне, Хиллари Клинтон и Анджелине Джоли. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Журналист газеты изучил генеалогическое древо первого американского понтифика вместе со специалистами из American Ancestors и Кубинского генеалогического клуба Майами.

Генеалоги проследили родословную Превоста до его 12-го прадеда, который родился в начале XVI века. Таким образом, это исследование охватывает 500 лет.

Оно показало, что у Льва XIV есть предки из Франции, Италии, Испании, Канады, Кубы, Гаити и Гваделупы. Как признали специалисты, его семейное древо оказалось «одним из самых разветвленных среди всех, которые доводилось составлять у известных современников».

«Семнадцать из его предков были темнокожими, двенадцать — рабовладельцами, а остальные — обращены в рабство», — отмечает Spiegel online, анализируя собранные коллегами данные.

По словам журналиста NYT Генри Луи Гейтса-младшего, почти сразу после избрании нового папы обнаружились уникальные документы. Из них следует, что у Льва XIV были афроамериканские предки.

«Бабушка и дедушка Превоста по материнской линии, жители Седьмого округа в Новом Орлеане, были описаны в документах как “мулаты” и “черные”», — пишет журналист.

Издание задается парадоксальным вопросом: «Означает ли история его семьи, что папа Лев — черный?»

«Это зависит от определений, будь то юридические, исторические или общепринятые. <…> Явная неоднородность его родословной с довольно пестрыми, разнообразными корнями и ответвлениями, возможно, и делает ее по-настоящему американской: это отражение сложностей завоевания и заселения Нового Света, огромных масштабов добровольной европейской иммиграции и вынужденных переселенцев, принудительная миграция и порабощение лиц африканского происхождения, которые были привезены в Америку», — признает NYT.

И приходит к выводу, что «наиболее характерной чертой генеалогического древа Роберта Фрэнсиса Превоста является его поразительная “экуменичность”».

Углубление в семейную историю папы «принесло множество открытий».

Четвертый прадед Превоста по имени Шарль Луи Буше де Гранпре сражался в Войне за независимость США против британцев. Дальний двоюродный брат из XIX столетия — Антонио Хосе Сукре — был борцом за свободу в Латинской Америке, близким доверенным лицом Симона Боливара и первым конституционно избранным президентом Боливии.

NYT также обнаружила связи папы с современными знаменитостями — от политиков до поп-звезд.

Так, через дальнего предка по материнской линии, который родился в 1590-е, папа римский Лев состоит в дальнем родстве с экс-премьером Канады Джастином Трюдо, бывшим госсекретарем США и первой леди Хиллари Клинтон, актрисой Анджелиной Джоли, поп-звездой Джастином Бибером, писателем Джеком Керуаком и музыкальной иконой Мадонной.