В Москве объявлен “оранжевый” уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает News.ru со ссылкой на Гидрометцентр. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RTVI, какие угрозы подстерегают горожан и можно ли их избежать.

По словам метеоролога, из-за продолжающегося роста температуры воздуха, которая существенно превышает климатическую норму, и снижения атмосферного давления скорость ветра в столице может превышать 20 м/с.

“Поскольку мы будем находиться в пограничной зоне между циклоном и антициклоном, то сгущение изобар будет как раз наблюдаться над столичным регионом. Поэтому мы сегодня ожидаем порывистый ветер, к 21-22 часам порывы ветра в Москве могут достичь 17-23 метров в секунду”, — сказала Позднякова.

Она отметила, что ветер с порывами более 15 м/с считается неблагоприятным явлением, а 23 м/с для Москвы рассматривается как опасное погодное явление.

“Люди промокнут, и зонты не помогут при такой ситуации. <…> Нужно держаться подальше от деревьев, потому что не все ветки выдержат такой ветровой режим, закрывать окна. Если есть открытый балкон, где лежат вещи с большой парусностью — они могут улететь. При таком ветре могут даже листы железа улететь со стройки. Нужно беречься, смотреть по сторонам”, — предупредила Позднякова.

По ее словам, колебания атмосферного давления и температуры сохранятся и 22 ноября. Если в поздне-вечерние часы четверга атмосферное давление будет ниже климатической нормы на 20 единиц, то к утру пятницы оно увеличится почти на 15 единиц.

“На завтра тоже сохранятся порывы ветра в ночное время на 15-20 м/с. И хотя существенных осадков в пятницу не ожидается, метеочувствительные люди ощутят эти изменения в погоде, потому что мы ляжем спать, предположим, при температуре 6-7 градусов, а проснемся при температуре около 0 градусов”, — пояснила метеоролог.

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Такой же уровень температуры сохранится и в дневные часы, хотя воздух все еще будет теплее климатической нормы на несколько градусов. При этом уже 23 ноября установится зимний характер погоды, рассказала ранее Позднякова изданию Инфо24.

“В ночь на субботу нас ожидает снег, местами сильный, где-то даже с метелью. В утренние часы образуется снежный накат, днем будет гололедица, сформируется снежный покров”, — спрогнозировала Позднякова.

По ее словам, днем 23 ноября температура будет слабо отрицательной, днем начнет стихать ветер. 24 ноября, в воскресенье уже не прогнозируется существенных осадков, фон температуры приблизиться к климатической норме.

“Можно сказать, что в конце календарной недели к нам придет уже и настоящая метеорологическая зима, и снежный покров восстановится”, заключила синоптик.