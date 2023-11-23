Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) Сергей Миронов заявил, что за все время его политической деятельности он уже привык к информационным атакам, раздувании лживой информации о нем, детях, семье и близких родственниках. Так депутат отреагировал на сообщения СМИ о том, что он якобы удочерил годовалую девочку из Херсонской области.
«Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель — грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с Президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь», — написал Миронов.
По его словам, вранье может иметь временный успех, но в конечном итоге правда все равно победит.
«И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены», — подчеркнул лидер партии.
Утром 23 ноября появилась информация, что Миронов вместе со своей супругой Инной Варламовой якобы удочерил девочку, вывезенную из Херсона, и сменил ее имя. По данным СМИ, жена депутата якобы приезжала в Херсонскую область, где посетила детскую больницу.
- В июне 2022 года начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщал, что с начала специальной операции на территорию России «из опасных районов Украины и республик Донбасса» вывезли более 300 тыс. детей. В феврале 2023 года, по данным ТАСС, таких детей было уже более 730 тыс.
- В середине марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Львовой-Беловой и президента страны Владимира Путина по обвинению в «незаконной депортации» детей из подконтрольных России регионов Украины.
- Комментируя эти обвинения, детский омбудсмен напомнила, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а вывоз детей из опасных зон разрешен Женевской конвенцией. По ее словам, в МУС считают уголовным преступлением, депортацией и насильственным вывозом «эвакуацию детей» из-под обстрелов.