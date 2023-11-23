Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) Сергей Миронов заявил, что за все время его политической деятельности он уже привык к информационным атакам, раздувании лживой информации о нем, детях, семье и близких родственниках. Так депутат отреагировал на сообщения СМИ о том, что он якобы удочерил годовалую девочку из Херсонской области.

«Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель — грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с Президента России и тех, кто рядом. Могу сказать одно: зря стараетесь», — написал Миронов.

По его словам, вранье может иметь временный успех, но в конечном итоге правда все равно победит.

«И Россия доведет СВО до полной победы, а цели, поставленные президентом, будут выполнены», — подчеркнул лидер партии.

Утром 23 ноября появилась информация, что Миронов вместе со своей супругой Инной Варламовой якобы удочерил девочку, вывезенную из Херсона, и сменил ее имя. По данным СМИ, жена депутата якобы приезжала в Херсонскую область, где посетила детскую больницу.