Американская актриса, звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу рассказала о найденном спустя 20 лет послании от своего коллеги по съемочной площадке Мэттью Перри, умершего в октябре 2023 года. Знаменитость поделилась этой историей на телешоу актрисы Дрю Бэрримор, передает People.

На программе зашла речь о банке из-под печенья, которая была частью реквизита на съемках «Друзей». Перри подарил ее Кудроу в 2004 году после окончания совместной работы над сериалом.

По словам актрисы, она не открывала банку и не заглядывала внутрь, но недавно вновь вспомнила о ней и обнаружила внутри записку от Мэттью Перри. Раскрывать содержание послания Кудроу не стала.

Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Ему было 54 года. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, актер скончался в результате острого воздействия кетамина. Другими факторами, способствовавшими смерти Перри, названы утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — препарата для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Обвинения по делу Перри предъявлены пятерым людям — личному помощнику актера Кеннетау Ивамасе, врачам Сальвадору Пласенсии и Марку Чавесу, а также наркодилерам Эрику Флемингу и Джасвин Сангхе, которую называют «кетаминовой королевой».