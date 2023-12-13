Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что в ходе одной из президентских кампаний «почти целый день» консультировал действующего главу государства Владимира Путина на «сталинской» даче. Об этом политик заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Зюганов рассказал, что Путин с первого дня пребывания «во власти» ощутил необходимость «хорошо знать сложившуюся обстановку» и поэтому якобы обратился к нему за консультацией.

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал начиная со времен Косыгина и Брежнева», — утверждает глава КПРФ.

В каком году состоялась эта «консультация» и о каких выборах идет речь, Зюганов не уточнил. При этом он, однако, заявил, что по итогам встречи с ним Путин «многое решил и попытался реализовывать».

По словам Зюганова, КПРФ рассчитывает, что в России будет сформировано «лево-патриотическое правительство», которое поможет «вытащить страну». «Мы это предлагаем обстоятельно обсудить в ходе президентских выборов», — подытожил лидер коммунистической партии на пресс-конференции.

В феврале 2023 года Зюганов утверждал, что Путин иногда звонит ему по ночам. «У него тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает», — поделился лидер КПРФ на пресс-конференции по случаю 30-летия партии. Он также заявлял, что легко может связаться с президентом напрямую, поскольку тот «открыт для диалога».

В ноябре Зюганов объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Политологи в беседе с RTVI указали на риски, связанные с его выдвижением для партии. Так, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил, что лидер КПРФ — «уже достаточно возрастной политик, он постоянно участвовал, уже поднадоела его фамилия в избирательном бюллетене».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал главным риском участия Зюганова в президентских выборах то, что он может занять третье место, а не «второе, как привыкли коммунисты».